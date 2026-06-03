Asturias destinará un millón a ayudas para la compra de vehículos más seguros y menos contaminantes

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OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Gobienro asturiano destinará un millón a una nueva línea de ayudas para la renovación del parque móvil en Asturias, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir las emisiones contaminantes.

La medida, que se enmarca en las políticas de transición hacia una movilidad más sostenible, está consensuada con el empresariado del sector y responde a la situación actual del parque de vehículos de la comunidad, cuya antigüedad media alcanza los 16,1 años.

El programa, anunciado este miércoles por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en uma comisión de la Junta General a preguntas del PP, cuenta con una dotación de 750.000 euros para particulares y 250.000 para autónomos, con el fin de facilitar el acceso a vehículos más modernos, eficientes y seguros.

Las ayudas estarán destinadas a la compra de turismos y vehículos comerciales ligeros que cumplan estándares más exigentes de emisiones y seguridad. También deben incluir sistemas avanzados de asistencia a la conducción. La cuantía de la subvención será fija por vehículo y se concretará en la convocatoria.

Uno de los requisitos clave será la exigencia de achatarramiento de un vehículo antiguo para poder acceder a la ayuda. El objetivo es garantizar que la medida tenga un impacto real en la renovación del parque móvil asturiano y evitar que se limite a incentivar nuevas adquisiciones que no supongan una mejora efectiva.

Ciencia ya ha iniciado la fase previa a la convocatoria de las ayudas y el procedimiento para la selección del organismo colaborador encargado de la gestión, que se decidirá en un proceso de concurrencia competitiva.

"Esta línea de ayudas actúa directamente sobre uno de los principales problemas de nuestro parque móvil, que es su elevada antigüedad, y lo hace con una medida sencilla, clara y con impacto directo en la seguridad y en la reducción de emisiones, en beneficio de toda la sociedad", ha dicho Borja Sánchez.

El consejero también ha explicado que la iniciativa combina tres objetivos: mejorar la seguridad vial con vehículos más avanzados, reducir la contaminación asociada al tráfico y apoyar a la ciudadanía y a los autónomos en el proceso de cambio hacia modelos más sostenibles.