Asturias duplica sus exportaciones en 20 años y amplía a 677 las empresas que venden al exterior

Asturias duplica en dos décadas el número de empresas que exportan de forma regular y sus productos llegan ya a 150 países - PRINCIPADO

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asturias ha duplicado sus exportaciones en los últimos veinte años, tanto en volumen de facturación como en número de empresas, según ha anunciado el Principado. Las ventas al exterior han aumentado de 2.302 a 5.770 millones (150%) y las firmas que hacen negocios con el extranjero de manera regular han pasado de 320 a 677 (112%).

En la actualidad, la comunidad exporta a más de 150 países y cuenta con una red exterior activa en más de 80 mercados estratégicos. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha ofrecido este martes estos datos en la inauguración de la jornada Open Days que organiza la Sociedad de Promoción Exterior (Asturex). En esta edición, el foco está puesto en nuevos mercados de Asia, África y América Latina.

La cita coincide con el vigésimo aniversario de Asturex, que ha asumido una función clave en la transformación del perfil exportador del Principado. Durante el acto inaugural, tanto Borja Sánchez como el director de Asturex, Bruno López, han incidido en el balance positivo del trabajo desarrollado desde 2006. En estos veinte años, Asturex ha impulsado 800 misiones comerciales y ferias y asesora anualmente a cerca de medio centenar de empresas.

Sánchez ha puesto en valor el acompañamiento que Asturex presta a las compañías asturianas en los procesos de internacionalización, así como su labor en la apertura de nuevos destinos para los productos y servicios de la comunidad. Además, ha subrayado la necesidad de reforzar la presencia en sectores de tecnología avanzada, un ámbito en el que las empresas asturianas van ganando posiciones de manera progresiva.

Los Open Days 2026, que congregan a más de 500 empresas y profesionales, reúnen a una treintena de colaboradores de la red exterior y 26 consultores especializados en áreas clave como fiscalidad, aspectos legales, logística o marketing digital. A lo largo de dos jornadas se desarrollarán medio millar de reuniones, diez ponencias y sesiones dedicadas a nuevas herramientas tecnológicas y a las oportunidades de negocio en mercados estratégicos como Estados Unidos, Brasil y el Sudeste Asiático.

El objetivo del evento es acercar a las empresas exportadoras o interesadas en comenzar a vender en el exterior el amplio abanico de servicios que ofrece Asturex y su red global de colaboradores en origen y destino.