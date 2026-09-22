Asturias elevará a la Unión Europea un informe para garantizar la red interoperable del Corredor Atlántico

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en el Debate de Orientación Política General de 2026 - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado que elevará a las instituciones de la Unión Europea un informe técnico dirigido a garantizar la plena interoperabilidad y el desarrollo de la red ferroviaria del Corredor Atlántico a su paso por la comunidad autónoma. "Su ejecución es la gran oportunidad que tenemos para disponer de una red metropolitana en condiciones como merece Asturias", ha destacado.

Barbón ha explicado que este documento busca asegurar que las infraestructuras asturianas se integren de manera eficaz en la red europea de transporte, garantizando las especificaciones técnicas y los estándares de continuidad requeridos por la normativa comunitaria.

Según ha detallado en la Junta General, "el cumplimiento del plan de cercanías ferroviarias es una prioridad absoluta". Por ello, ha anunciado además que el Principado encargará un estudio que ponga ya el foco en cómo cambiará esta malla cuando el plan esté ejecutado y cómo debe evolucionar para responder a las necesidades futuras.

En materia de infraestructuras, también se ha referido a la "exigencia de resultados" al Ministerio de Transportes. En este sentido, ha destacado la petición por parte de la Consejería de Movilidad de un calendario definido y concreto sobre cuatro obras que son "fundamentales": los accesos del Musel a la Zalia, la humanización de la avenida Príncipe de Asturias (Gijón), el enlace de Robledo y la autovía del suroccidente.

Barbón también ha puesto el foco en el fin del Peaje del Huerna, por "injusto" e "ilegal". "A mayores, no sólo pedimos que se compense mientras persistan las obras que deterioran el servicio, sino que reclamamos la bonificación total como solución inmediata en tanto no se elimine definitivamente", ha subrayado.