Asturias estará este lunes en alerta por temperaturas que pueden alcanzar los 37 grados

Archivo - Ola de calor en Asturias. Un termómetro de Oviedo marca 36 grados. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 6 de julio, avisos de nivel amarillo y naranja en diferentes zonas de Asturias debido a la previsión de temperaturas máximas que alcanzarán los 37 grados centígrados.

En concreto, ha establecido un aviso de peligro importante (nivel naranja) en la zona Suroccidental asturiana y en el área central y valles mineros. En estas zonas las temperaturas máximas se prevé que lleguen a los 37 grados.

En peligro será bajo (nivel amarillo) en la Cordillera y los Picos de Europa, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 36 grados centígrados.

Estos avisos se mantendrán e en vigor desde las 13.00 horas hasta las 20.59 horas de este lunes.