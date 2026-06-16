Asturias estudiará impulsar un nuevo Camino de Santiago que entra por el Puerto de Tarna

Archivo - Camino de Santiago, a su paso por Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Cultura de la Junta General ha aprobado por unanimidad una iniciativa para estudiar e impulsar el 'Camino de las Asturias', un itinerario histórico que une el Puerto de Tarna con Oviedo a través del Valle del Nalón, con el objetivo de integrarlo en la red de los Caminos de Santiago. La propuesta, defendida por el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) a raíz de una iniciativa de la sociedad cultural La Pegarata, cuenta con una base histórica vinculada a los primeros siglos de las peregrinaciones. Todos los grupos parlamentarios han coincidido en que este proyecto representa una oportunidad de desarrollo económico, cultural y turístico para la comarca.

El diputado Pumares ha explicado que esta iniciativa procede de la Sociedad Cultural y Gastronómica La Pegarata, impulsora a su vez de la Asociación de Amigos del Camino de las Asturias que ha logrado poner de acuerdo todos los ayuntamientos del Valle del Nalón para implicarse en el proyecto.

Este itinerario, ha explicado, cuenta con "una sólida fundamentación histórica" y está vinculado a los primeros siglos de las peregrinaciones jacobeas y a las circunstancias políticas y militares de aquella época. Pumares ha agregado que esta ruta parte de Pamplona, se incorpora al Camino del Interior en Salvatierra, pasa por Vitoria-Gasteiz, y continúa por tierras de Álava, Burgos, el sur de Cantabria, el norte de Palencia y de León, y llega hasta el Puerto de Tarna, desde donde atraviesa el valle del Nalón y alcanza Oviedo para seguir a través del Camino Primitivo.

"Esta iniciativa va mucho más allá de la mera recuperación de un itinerario histórico", ha agregado Pumares, porque también supone una oportunidad para los concejos del Valle del Nalón en materia de turismo cultural, desarrollo rural y actividad económica.

La iniciativa plantea elaborar un estudio histórico que delimite y documente el trazado, impulsar su reconocimiento como itinerario integrante de los Caminos de Santiago, elaborar un plan de recuperación del Camino de las Asturias y establecer mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas por las que discurre históricamente este camino.

RESPALDO UNÁNIME

Esta propuesta ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, que han coincidido en la necesidad de dar un impulso a la comarca del Nalón a través de este tipo de iniciativas.

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha asegurado que esta es una "oportunidad innegable que no se puede dejar pasar" y ha destacado el "enorme potencial turístico y cultural" que implica para la zona. "Tiene todos los mimbres para ser un atractivo turístico de primer orden", ha asegurado.

El diputado de Vox Javier Jové ha respaldado la iniciativa al considerar que será positiva para el valle del Nalón pero ha pedido un "estudio riguroso y profundo" sobre la "certeza" de este recorrido.

Desde el PP, el diputado José Luis Costillas ha asegurado que esta es una oportunidad desde el punto de vista turístico y cultural en una zona que "está muy necesitada de este tipo de oportunidades". El parlamentario 'popular' ha aprovechado el debate para poner de manifiesto la "falta de mantenimiento" de las sendas y senderos de Asturias.

Finalmente la diputada del PP Noelia Macías ha mostrado el respaldo a la iniciativa "desde la convicción de que no supone una rectificación ni cambio de rumbo" de las políticas del Gobierno asturiano, sino que "refuerza" la línea en la que viene trabajando para proteger y promocionar el patrimonio cultural autonómico.