Asturias extenderá la gratuidad de la matrícula universitaria a todos los estudiantes de grado a partir de septiembre

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y la directora general de Universidad, Cristina González, presentan la gratuidad de la matrícula en la Universidad de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias extenderá a partir del próximo curso la gratuidad de la matrícula universitaria a todos los estudiantes de grado de la Universidad de Oviedo que cumplan los requisitos académicos exigidos, una medida que el Gobierno autonómico estima que podrá beneficiar a más de 20.000 alumnos. La iniciativa incluye también los másteres universitarios.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y la directora general de Universidad, Cristina González, han presentado este miércoles la medida, incluida en el decreto de precios públicos aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno y que se publicará este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

EDUCACIÓN GRATIS COMPLETA

La gratuidad se aplicará a los estudios de grado sin requisito de renta y estará condicionada al rendimiento académico. Para mantener el derecho a la exención, los estudiantes deberán superar un porcentaje mínimo de los créditos matriculados, con criterios similares a los que utiliza el Ministerio de Educación para la concesión de becas.

La medida amplía la implantada el pasado curso, que permitía la matrícula gratuita para estudiantes de nuevo ingreso. A partir de septiembre se extenderá a todos los cursos de grado y máster. Solo podrán beneficiarse quienes no dispongan ya de una titulación universitaria previa.

Se aplica únicamente a los créditos de primera matrícula y a una titulación por estudiante (sin contar el caso de lo 'doble grado'). En el caso de los másteres oficiales, la gratuidad estará vinculada tanto al rendimiento académico como a los niveles de renta.

Las becas generales del Ministerio de Educación no serán compatibles con la exención autonómica. El Principado ha señalado que los estudiantes que puedan optar a una beca estatal deberán solicitarla, ya que estas ayudas suelen resultar más beneficiosas al incluir conceptos adicionales. En caso de que la solicitud sea denegada, podrán acogerse a la gratuidad autonómica si reúnen los requisitos establecidos.

INVERSIÓN AUTONÓMICA EN EDUCACIÓN

Según los cálculos del Principado, el ahorro medio para un estudiante que curse un año completo de grado rondará los 732 euros por curso, aunque la cuantía variará en función de la titulación. Para el ejercicio de 2026, el Gobierno autonómico ha consignado 4,2 millones para financiar la medida y compensará íntegramente a la Universidad de Oviedo por los ingresos que deje de percibir.

El Gobierno autonómico compensará íntegramente a la Universidad de Oviedo por los ingresos que deje de percibir, por lo que la institución académica mantendrá la misma financiación por matrículas. "La Universidad de Oviedo mantiene sus ingresos y es el Principado quien asume el esfuerzo presupuestario", ha señalado Sánchez.

Además, según ha explicado Sánchez, se ha aprobado la congelación de los precios públicos universitarios por séptimo año consecutivo, de modo que los estudiantes que no puedan acogerse a la gratuidad por no cumplir los requisitos académicos o de renta seguirán abonando unas tasas que "se sitúan de media unos 300 euros por debajo de las vigentes hace quince años".