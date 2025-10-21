Asturias figura en la actualización de zonas afectadas por emergencias de protección civil este verano

Archivo - Humo en un incendio forestal en Asturias, foto de archivo. - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios asturianos figuran en la actualización del listado de zonas afectadas por emergencias de protección civil entre el 22 de junio y el 25 de agosto, que el Consejo de Ministros ha ampliado a 279 comarcas a propuesta del Ministerio del Interior. La actualización incluye episodios que en su momento no fueron comunicados al Centro Nacional de Emergencias (CENEM).

Según ha informado el Ministerio de Interior, en Asturias, los incendios forestales registrados en Cangas del Narcea (12 y 23 de agosto), Onís y Cabrales (12 de agosto), Caso (12 de agosto), Ponga (14 de agosto), Somiedo (15 de agosto) y Degaña e Ibias (23 de agosto) forman parte del listado actualizado.

El Ministerio ha subrayado que la denominación de los sucesos remite al municipio donde comenzó la emergencia, pero las ayudas previstas en la Ley 17/2015 llegarán a todos los municipios que acrediten haber sido afectados, incluso si el incidente se inició en otro territorio.

Entre los sucesos incluidos en esta ampliación también están las graves inundaciones acaecidas en Cataluña en julio, en especial en Girona y Barcelona, así como incendios como el de Sonseca (Toledo) en julio, el de Aranjuez (Madrid) en agosto y muchos registrados en la provincia de Ourense también en el mes de agosto.