Asturias firma el convenio del CIT para afianzar población y reactivar zonas rurales

La vicepresidente, Gimena Llamedo, y el secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, y el secretario de Estado para el Reto Demográfico, Francesc Boya, han firmado este miércoles el convenio para el desarrollo del Centro de Innovación Territorial (CIT), que permitirá a Asturias aplicar medidas específicas para afianzar población y reactivar las zonas rurales durante el periodo 2025-2029.

Este acuerdo permite la incorporación de Asturias a la red estatal de estos centros como la primera comunidad autónoma uniprovincial en hacerlo. Asegura una asignación de 850.000 euros, cofinanciados por el Ministerio (510.000 euros) y la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo (340.000 euros). La vigencia inicial será de cuatro años, con posibilidad de prórroga, e incluye la coordinación con el nodo central de la Red CIT, gestionado por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden).

El secretario de Estado ha destacado ante los medios que se trata de "un día importante" y subrayado que la adhesión de Asturias es el resultado de un trabajo prolongado. "Después de mucho tiempo de trabajar este convenio, finalmente Asturias se incorpora ya de una forma definitiva a la red de los Centros de Innovación Territorial".

Junto a esto, Boya ha indicado que el Gobierno del Principado ya ha comenzado a trabajar en el desarrollo de una estrategia que, con la firma del convenio y las aportaciones del Ministerio y de la red de CIT, permita actuar en ámbitos vinculados al afianzamiento de población y a la reactivación de las zonas rurales. En este sentido, ha señalado que el CIT será "una herramienta más" dentro de la estrategia frente a la despoblación.

AUMENTO POBLACIONAL

En el encuentro, Boya ha aludido a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan una mejora en la evolución demográfica, y ha señalado que la inmigración está contribuyendo a ese repunte de población.

Según ha comentado, aunque las cifras de aumento poblacional "no son espectaculares", considera relevante haber frenado la pérdida continuada de habitantes y empezar a invertir esa tendencia. También ha apuntado a la consolidación del "relato de que el entorno rural es un entorno de oportunidad", lo que estaría atrayendo a personas que se replantean su proyecto vital ante las dificultades de acceso a la vivienda en las ciudades. Como ejemplo, Llamedo ha comentado que según los últimos datos, la región supera las 1.100 personas que vienen con respecto a las que se van a Madrid.

En relación con las políticas públicas, Boya ha califiacdo al Principado de Asturias como "un modelo" en materia de reto demográfico y ha recordado la colaboración mantenida con el Gobierno autonómico en el marco del Plan 130, que, según ha indicado, ha supuesto una inversión de cerca de 13.000 millones de euros.

El secretario de Estado ha avanzado que la nueva etapa de esta estrategia incluirá la definición de áreas funcionales, el plan operativo del denominado País de los 30 minutos y la creación de un observatorio encargado de elaborar un informe anual sobre la funcionalidad territorial.

Por último, Llamedo ha añadido que "la innovación es fundamental para dar las mejores respuestas, además de hacer un buen diagnóstico del territorio, e identificar todas las oportunidades que hay en las diferentes comarcas".