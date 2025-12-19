Sánchez defiende la "pulcritud" del rescate de Plus Ultra y detalla que no ha tenido ocasión de hablar con Zapatero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión del Consejo Europeo, a 18 de diciembre de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Pool Moncloa/Fernando Calvo

BRUSELAS, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la "pulcritud" de todos los rescates de aerolíneas durante la crisis del coronavirus, entre ellas las de la compañía Plus Ultra, después de las recientes detenciones de directivos de la empresa por un presunto caso de corrupción.

Preguntado sobre varias informaciones publicadas en medios que vinculan al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el rescate durante la pandemia de la aerolínea Plus Ultra, Sánchez ha recordado que el dinero que se prestó a estas empresas se otorgó "conforme a todos los parámetros y exigencias" requeridos por el Tribunal de Cuentas.

"Es un debate recurrente, los rescates que han sido préstamos a las aerolíneas españolas y total pulcritud por parte, lógicamente, del Gobierno de España en esta cuestión", ha defendido Sánchez durante una rueda de prensa celebrada de madrugada tras la reunión de líderes de la Unión Europea mantenida el jueves en Bruselas.

Con todo, el jefe del Ejecutivo ha detallado que no ha tenido ocasión de hablar con el expresidente de Zapatero, y ha recordado que lo que se ofreció a las aerolíneas "no fueron rescates, fueron préstamos" del Gobierno.

El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, de guardia, acordó este pasado sábado la libertad con medidas cautelares para los tres detenidos por el 'caso Plus Ultra', como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días.

La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 y continúa bajo secreto de sumario. Investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto al "uso indebido" de los 53 millones de euros concedidos en pandemia como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

NO VE DESLEALTAD EN YOLANDA DÍAZ

Cuestionado sobre si considera una deslealtad que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, les haya exigido una crisis de Gobierno por los presuntos casos de corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE, ha respondido tajantemente: "No, no lo considero".

Sobre la posibilidad de reunirse con Díaz para calmar los ánimos del socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, Sánchez ha confirmado que ya ha mantenido una reunión con ella.