Asturias, Galicia y Castilla y León piden a Bruselas una reunión para abordar las prórrogas del Huerna y la AP-9

Los representantes de los tres gobiernos autonómicos en la reunión celebrada en Santiago de Compostela el jueves. - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Asturias, Galicia y Castilla y León han remitido este viernes una carta al vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea (CE), Stéphane Séjourné, para solicitar una reunión institucional en la que trasladar su rechazo común a la prórroga de las concesiones de las autopistas AP-66 (Huerna) y AP-9, sobre la que Europa ha abierto un procedimiento de infracción.

Según ha explicado el Principado en una nota de prensa, la iniciativa da cumplimiento a uno de los compromisos recogidos en la Declaración de Compostela suscrita el jueves por los tres gobiernos autonómicos y las organizaciones empresariales del noroeste, en la que se acordó promover actuaciones conjuntas ante las instituciones europeas para reclamar una resolución rápida a este proceso.

La misiva, que firman los responsables de infraestructuras y movilidad de las tres comunidades, traslada su inquietud por la duración de este proceso iniciado por la CE en septiembre de 2021 y que continúa abierto tras la emisión, en julio de 2025, de un dictamen motivado en el que el Ejecutivo comunitario consideró que ambas prórrogas se realizaron sin licitación pública y podrían ser incompatibles con el Derecho de la UE.

El Principado considera que la ausencia de una resolución definitiva mantiene una situación de incertidumbre jurídica sobre dos infraestructuras estratégicas para el noroeste y prolonga sus consecuencias económicas, sociales e institucionales.

En el caso de Asturias, la AP-66 constituye la única conexión de alta capacidad con la Meseta y un eje esencial para la movilidad de personas y mercancías, por lo que cualquier decisión sobre su régimen concesional tiene una incidencia directa en la competitividad y la cohesión territorial de la comunidad.

La carta recuerda asimismo que la Alianza por las Infraestructuras del Estado en Asturias ha reclamado de forma unánime una solución definitiva para este asunto y que el Consejo Consultivo del Principado ha considerado que la prórroga de la concesión constituye una modificación sustancial respecto de las condiciones inicialmente otorgadas.

TRANSPARENCIA Y AGILIDAD

El Ejecutivo autonómico también expresa su preocupación por la falta de acceso a información relevante relacionada con el procedimiento, circunstancia que dificulta el seguimiento de las actuaciones desarrolladas y limita la capacidad de las administraciones afectadas para defender adecuadamente los intereses de la ciudadanía. Por ello, además de una pronta conclusión del expediente, se solicita un refuerzo de las garantías de transparencia y acceso a la documentación vinculada a su tramitación.

La petición de reunión tiene como objetivo trasladar personalmente al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea las consecuencias económicas, sociales y territoriales que la prolongación de esta situación sigue generando en Asturias, Galicia y Castilla y León, así como reiterar la necesidad de que las instituciones comunitarias adopten las decisiones que resulten procedentes para garantizar la plena aplicación del Derecho de la Unión.