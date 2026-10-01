Archivo - Edificios de nueva construcción en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio de Análisis Económico Regional, Regiolab, el grupo de investigación en ciencias sociales de la Universidad de Oviedo, ha hecho público su último informe, donde refleja que Asturias gana peso como destino de compra de vivienda con adquisiciones procedentes de otros territorios que han aumentado.

Asturias se ha integrado por completo en el mercado inmobiliario nacional entre los años 2010 y 2025, un periodo en el que se han producido cambios sustanciales en el origen de los principales compradores de vivienda procedentes de otras provincias, según ha señalado el trabajo.

El estudio ha constatado que el mapa de 2025 muestra una red más densa y un aumento de la relevancia del Principado como destino de compra. A diferencia de 2010, cuando las compraventas de mayor volumen en la región se concentraban en un reducido número de territorios cercanos, en la actualidad los flujos significativos proceden de un conjunto de provincias más amplio y diverso.

En concreto, Asturias ha atraído flujos significativos desde León, cuyos residentes representan un 18,2% de las compras en la región tras crecer un 4% desde 2010, así como de Baleares (13,7%), Cantabria (13,3%) y Lugo (10,1%). El peso de los compradores residentes en Baleares se ha incrementado en más de un 10% respecto a 2010, mientras que en Cantabria y Lugo este porcentaje ha crecido cerca de un 8%.

Por el contrario, el informe ha reflejado que la comunidad autonómica conserva sus principales destinos de inversión inmobiliaria en el exterior. Los asturianos han mantenido a León (29,0%) y Lugo (9,9%) como las ubicaciones prioritarias para adquirir vivienda fuera de su territorio, con un incremento sustancial superior al 10% en el caso leonés, al tiempo que se ha sostenido el peso de las compras en Madrid, Alicante o La Coruña.

En 2010, las adquisiciones de vivienda externa en Asturias estaban más concentradas en un entorno reducido, con León (14,75%), Valladolid (6,75%), Zamora (6,67%) y Cantabria (5,86%) como principales orígenes. En aquel ejercicio, los destinos preferentes de los asturianos para la compra de inmuebles se situaban fundamentalmente en León (21,44%), Lugo (20,45%) y Madrid (12,83%).