Asturias impulsa la creación y desarrollo de compañías tecnológicas con ayudas de 1,4 millones de euros

Archivo - El director general de Sekuens, David González. - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de la Agencia Sekuens, destina 1,4 millones de euros a impulsar la creación, desarrollo y consolidación de empresas de base tecnológica.

La nueva convocatoria, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) tiene como objetivo incrementar el mapa de compañías con un alto componente tecnológico e impulsar la innovación empresarial en el Principado. Las empresas interesadas pueden solicitar las subvenciones desde mañana y hasta el 17 de septiembre.

Estas ayudas, cofinanciadas en el marco del Programa Feder, cuentan con dos líneas de actuación: una dotada con 1,2 millones para la creación y puesta en marcha de nuevas firmas y otra que destina 200.000 euros al desarrollo y crecimiento de empresas ya constituidas.

Entre los gastos subvencionables las empresas podrán incluir adquisición de equipamientos, gastos de personal, o adquisición de patentes entre otros.

El 8 de junio, a las 11.00 horas, tendrá lugar en el CEEI Asturias una jornada informativa sobre esta línea de ayudas, impartida por Jaime Fernández Cuesta, responsable del Área de Nuevo Conocimiento, Transferencia e Innovación de la Agencia Sekuens.