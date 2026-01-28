Asturias impulsa el 'Plan Mayor Seguridad' para reforzar la atención a mayores de 65 años - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Asturias ha celebrado este miércoles la reunión de coordinación de la Comisión de Seguimiento del 'Plan Mayor Seguridad' para impulsar en Asturias el nuevo plan, que desarrolla la 'Instrucción 11/2025' y ofrecerá un enfoque integral en ciberseguridad y protección social para las personas mayores.

Según ha explicado la Delegación en nota de prensa, esta actualización refuerza el 'Plan Mayor Seguridad' en la comunidad autónoma, que durante 2025 contó con un total de 1.063 actuaciones en 39 municipios asturianos, lo que supone un incremento del 27,3% respecto al año anterior.

En 2025 se impartieron charlas informativas con 1.522 asistentes en 86 centros entre residencias, asociaciones y centros de mayores. Asimismo, se reforzó la red de colaboración con profesionales servicio de centros de mayores, visitadores y cuidadores, alcanzando los 202 contactos directos.

El 'Plan Mayor Seguridad' se desarrolla gracias a la implicación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como a la colaboración del Gobierno del Principado de Asturias a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

La 'Instrucción 11/2025' adapta la respuesta policial a un escenario demográfico donde los mayores de 65 años representan ya el 20% de la población española y un 28% en el caso de Asturias. La nueva normativa supone "un cambio de paradigma al pasar de una prevención general de delitos tradicionales a un enfoque integral y de empoderamiento del mayor".

Asimismo, destina una asignación presupuestaria estatal específica de hasta 200.000 euros anuales para la ejecución de sus acciones.