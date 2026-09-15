Asturias impulsa en San Tirso un cinturón verde frente a los incendios y una comunidad energética

San Tirso de Abres recibirá 73.000 euros para un cinturón verde frente a los incendios y una comunidad energética - PRINCIPADO

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Agenda 2030 financiará con 73.000 euros dos proyectos clave de sostenibilidad e innovación rural en San Tirso de Abres: un cinturón verde frente a los incendios y una comunidad energética.

El director general, Juan Ponte, ha realizado este anuncio en la presentación del proyecto Estrategia de reconversión de terrenos para la agroecología y la biodiversidad, dotado con cerca de 20.000 euros en su primera fase, que busca actuar frente al abandono del suelo agrario y el riesgo de incendios forestales.

El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de San Tirso de Abres y subvencionado por el Principado, aborda la problemática derivada del envejecimiento poblacional y el cese de la actividad agraria tradicional.

La iniciativa interviene en la zona de mayor riesgo del municipio -la margen izquierda del río Eo y las proximidades de O Chao, capital del concejo, para delimitar la interfaz urbano-forestal y reconvertir terrenos baldíos en un cinturón verde defensivo y productivo.

El plan técnico, estructurado en doce meses y desarrollado por un consorcio especialista integrado por Nanoma, Quercus Rural y Cooptimiza, sienta las bases cartográficas y normativas para la implantación de un futuro Espacio Test Agrario Agroecológico.

La estrategia se complementa con una ayuda del Gobierno de Asturias de 53.000 euros para crear una comunidad energética local.

En total, la inversión en la comarca de Oscos-Eo superará los cien mil euros, ya que a las dos iniciativas de San Tirso de Abres se sumarán otras medidas por valor de 30.000.