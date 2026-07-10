Asturias incrementa un 32,1% en cinco años su inversión en políticas sociales, según gerentes de servicios sociales

Infografía de evolución de los presupuestos asturianos en gasto social - ASOCIACIÓN DE DIRECTORES Y GERENTES

MADRID/OVIEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha incrementado un 32,1% su inversión en políticas sociales en los últimos cinco años, pasando de 3.190 millones de euros en 2020 a 4.213 millones en 2025, según un informe elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Son datos contenidos en el informe 'Evolución de los Presupuestos Autonómicos en España' que indican que en el caso concreto del Principado ha descendido 5,2 puntos el porcentaje del presupuesto autonómico que se destina a políticas sociales, pero ha aumentado un31,8% el gasto por habitante.

En términos generales, las comunidades autónomas incrementaron un 18,5% su inversión en políticas sociales en estos últimos cinco años, pasando de 137.183 millones de euros (2020) a 162.582 euros (2025). En el informe, la asociación señala que la inversión por habitante ha pasado de 2.908 euros en 2020 a 3.324 euros en 2025, un 14,3% más.

Además, destaca que todas las comunidades autónomas han aumentado su inversión en políticas sociales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) en los últimos cinco años, excepto Cataluña, donde se ha reducido en un 4,1%.

Entre las que más invierten destacan: Asturias (con un incremento del 31,8%), Extremadura (+27,4%), Navarra (+26,5%) y País Vasco y La Rioja (+26,3% ambas). En el otro extremo, según el informe, se encuentran: Madrid, con un incremento del 5,6%, y Cantabria y Castilla y León (+8,5% ambas).

En cuanto a la inversión por habitante, señala unas diferencias que oscilan entre los 2.699 euros en la Comunidad de Madrid y los 4.549 euros en Navarra o 4.455 euros en País Vasco.

En cuanto al año 2025, la asociación lamenta que, aunque los presupuestos autonómicos aumentaron en 5.451 millones de euros respecto a 2024, la inversión en políticas sociales se redujo en 8.295 millones.

Por sectores, el informe señala que Sanidad ha supuesto más de la mitad del gasto autonómico en políticas sociales (52%), y el 31,1% del total del gasto de las comunidades en 2025, a la que se destinaron 85.111 millones de euros, 1.740 euros por habitante ese año.

Mientras, apunta que Educación, con algo más de una tercera parte del gasto autonómico en políticas sociales, supuso en 2025 el 20,4% del gasto total de las comunidades, con un total de 55.675 millones de euros, 1.138 euros por habitante.

Asimismo, dice que Servicios Sociales es "la política social que menos peso tiene en los presupuestos autonómicos", representando el 14% del gasto social y el 8% del gasto total de las comunidades en 2025, con un total de 21.796 millones de euros, 446 euros por habitante.

La asociación lamenta que "los presupuestos de las CCAA son cada vez menos sociales". En concreto, apunta que el aumento en el resto de políticas fue de un 67% mientras que en el total de las políticas sociales fue de un 18,5%: 49,2% en Servicios Sociales, 25,5% en Educación y 8,8% en Sanidad.

Además, el documento afirma que, en 2025, el coste de la deuda ha aumentado en 1.081 millones de euros respecto al año anterior, llegando hasta el 14,8% del presupuesto total de las CCAA, "con un coste de 40.546 millones de euros, casi el doble de lo que se gasta en Servicios Sociales y algo menos de la mitad de lo que se dedica a Sanidad".

Si bien, añade que en los últimos años se ha reducido "de manera considerable" el coste de la deuda, disminuyendo un 26,1% en su coste total. "La estabilidad económica en estos últimos cinco años ha permitido destinar presupuesto a otras áreas de gasto y no al pago de la deuda", destaca.