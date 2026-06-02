Asturias inicia el pago adelantado de los 5 millones en ayudas para reforzar la prevención de incendios en áreas rural

Ayudas directas destinadas a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes para reforzar la prevención de incendios. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ya ha iniciado el pago adelantado de los cinco millones en ayudas directas destinadas a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes para reforzar la prevención de incendios. Estos fondos fortalecerán la protección de la interfaz urbano-forestal y ayudarán a prevenir el fuego en las zonas de mayor vulnerabilidad, donde confluyen las poblaciones y las masas forestales.

Esta línea de apoyo facilita que los concejos pongan en marcha las actuaciones previstas de manera inmediata, agiliza su ejecución y favorece que los trabajos preventivos se desarrollen antes de los periodos de mayor riesgo.

El paisaje asturiano se caracteriza por una estrecha interrelación entre las áreas forestales y población dispersa, lo que requiere una acción preventiva continua y adaptada a cada territorio. Para atender a esta circunstancia, las ayudas se han diseñado en colaboración con las entidades locales, que tienen una función clave en su ejecución.

El modelo combina la planificación estratégica del Principado con la ejecución territorial de cada municipio y garantiza la adopción de decisiones adaptadas a la realidad local, así como la agilidad de la puesta en marcha y la optimización de los recursos públicos.

Los ayuntamientos podrán desarrollar con cargo a estos fondos actuaciones orientadas a reducir la continuidad del combustible forestal y la acumulación de vegetación peligrosa cerca de viviendas y equipamientos. Entre esas acciones se incluyen tratamientos selvícolas, gestión de la vegetación, desbroces y limpiezas en entornos periurbanos, así como la creación y mantenimiento de franjas y áreas cortafuegos en puntos estratégicos.

También se financiarán proyectos de defensa de las poblaciones para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias; por ejemplo, la reposición y mantenimiento de hidrantes, el establecimiento de puntos de carga de agua para vehículos motobomba en zonas rurales o la dotación de materiales de primera intervención como batefuegos y extintores.

Estas medidas complementan y potencian las incluidas en el Plan anual de prevención contra incendios, que prevé inversiones técnicas y colaboraciones con los ayuntamientos para la gestión preventiva de zonas críticas en toda la comunidad.