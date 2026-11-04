Asturias iniciará los trámites para declarar lugares de memoria los puertos de evacuación, la cárcel de Oviedo y Arnao - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha anunciado hoy en Coaña que el Comité Técnico de Memoria Democrática ha acordado la incoación de tres nuevos expedientes para declarar lugares de memoria los puertos de evacuación, la antigua cárcel de Oviedo y el campo de concentración de Arnao, una propuesta que el consejero Ovidio Zapico elevará próximamente al Consejo de Gobierno.

Los expedientes se refieren, por una parte, a los puertos de Avilés, Gijón, Luanco y Ribadesella, que fueron puntos de evacuación de miles de asturianos y asturianas durante la Guerra Civil. La declaración de estos espacios está impulsada directamente por el Instituto Asturiano de la Memoria Democrática.

Asimismo, se prevé iniciar los trámites para declarar lugares de memoria el Archivo Histórico de Asturias, antigua cárcel de Oviedo, y el campo de concentración de Arnao, en Castropol.

"Seguimos trabajando para preservar el recuerdo de quienes, por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrieron las consecuencias de un golpe de Estado y se vieron obligados a abandonar su país", ha señalado la viceconsejera.

Por su parte, la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, que ha acompañado a González Prieto durante el acto, ha destacado el compromiso de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos con el reconocimiento de las víctimas asturianas del nazismo.

En este sentido, ha explicado que el programa de colocación de piedras de la memoria permitirá que, antes de que finalice la legislatura, todas las personas asesinadas por el régimen nazi con raíces en Asturias cuenten con un stolpersteine de homenaje.

La viceconsejera ha dado a conocer estas iniciativas durante el acto de colocación de una piedra de la memoria en recuerdo de Nicasio Fernández, vecino de Coaña deportado a campos de concentración nazis, donde perdió la vida sometido a trabajos forzados en condiciones de extrema dureza.

González Prieto ha destacado el valor simbólico de estos elementos conmemorativos, "pequeños lugares de memoria" que ya están presentes en la mayoría de los concejos asturianos y que contribuyen a mantener vivo el recuerdo y el homenaje a las víctimas.

Al acto han asistido también la alcaldesa de Coaña, Rosana González; integrantes de la corporación municipal, representantes de la sociedad civil y la directora general de Participación Ciudadana, Nuria Rodríguez.

La jornada ha finalizado en Vegadeo, donde se ha colocado una nueva piedra de la memoria en homenaje a Amancio Murias Vijande, vecino del concejo que fue deportado a campos de concentración nazis.