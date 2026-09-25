Asturias invertirá más de 2 millones de euros en renovar tres tramos de la AS-11 entre A Veiga y Pesoz

Actuación en la AS11 - PRINCIPADO

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias renovará tres tramos de la AS-11, que une A Veiga y Pesoz por el alto de La Garganta, con una inversión de 2.014.650 euros.

Según ha informado el Ejecutivo asturiano, el proyecto, que afectará a 12,5 kilómetros de la vía en tres tramos diferentes, mejorará las condiciones de seguridad y aportará mayor confort a los usuarios.

El plazo previsto de duración de las obras es de siete meses. La empresa Desarrollos y Metas ha sido la adjudicataria de los trabajos.

La actuación incluye actuaciones en tres concejos: Vegadeo, Villanueva de Oscos y San Martín de Oscos. Todas ellas supondrán la mejora del firme, los elementos de drenaje y también la renovación de los elementos de señalización y seguridad.

El primero de los tramos sobre el que se actuará tiene una longitud de 5,2 kilómetros que van desde A Veiga a La Zarra, en Vegadeo. El segundo segmento va de A Ovellariza hasta el El Fole, en Villanueva de Oscos, y su longitud es de 1,7 kilómetros. Finalmente, se intervendrá en el recorrido entre Samartín y Amexeira, en San Martín de Oscos, con una distancia de 5,6 kilómetros.