Asturias invierte 2,6 millones en elementos de protección frente a desprendimientos en la red de carreteras

Sistemas de contención para evitar desprendimientos en las carreteras asturianas. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias destinará 2.599.984 euros al mantenimiento y reparación de los sistemas de contención frente a desprendimientos y aludes en la red autonómica de carreteras, con el fin de reforzar la seguridad vial y garantizar la conservación de las infraestructuras viarias.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado un contrato plurianual hasta 2028, que permitirá reparar 18.000 metros cuadrados de mallas, 210 metros lineales de barreras dinámicas, 240 de barreras estáticas y sanear 600 metros cuadrados de rocas sueltas. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 18 de febrero.

Esta inversión se enmarca en la política de conservación ordinaria del Ejecutivo autonómico, que cuenta con más de 20 millones anuales, estructurada en una planificación plurianual para optimizar recursos y actuar de forma preventiva sobre la red viaria autonómica.

El contrato complementa otros servicios de mantenimiento -barreras, pintura, señalización y desbroce- e incorpora específicamente el cuidado y reparación de mallas y sistemas de protección, esenciales en los tramos más expuestos a riesgos geológicos y meteorológicos.

Según el Principado, los sistemas de contención impiden que materiales procedentes de taludes alcancen la calzada, reduciendo el riesgo de accidentes. El deterioro causado por el paso del tiempo y las condiciones meteorológicas hace necesario un mantenimiento continuo y la sustitución de elementos dañados.

El plan contempla una fase inicial de inspección e inventariado, seguida de labores de limpieza y saneo de rocas sueltas, y una fase final de reparación y reposición de sistemas.