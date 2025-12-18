Asturias lanza el primer Erasmus Rural para llevar talento universitario a concejos en riesgo de despoblamiento

Marcos Niño, Director General De Reto Demográfico; Los Alumnos Diego Garrido Y Lucía Monteserín; Gimena Llamedo, Vicepresidenta Del Principado; Los Alumnos Aída Menéndez Y Marcos García; Y Celestino Rodríguez, Decano De Formación Del Profesorado. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias, en colaboración con la Universidad de Oviedo, ha presentado este jueves la primera edición del programa Erasmus Rural, una iniciativa pionera que conecta universidad, educación y territorio para reforzar la escuela rural y luchar contra el despoblamiento.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y el decano de la Facultad de Economía y Empresa, Celestino Rodríguez, presentaron el proyecto en el Campus de Llamaquique.

En esta primera convocatoria participan siete estudiantes del Grado en Magisterio, que realizarán prácticas curriculares de cuatro meses en centros educativos públicos de los concejos rurales de Boal, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Aller y Caso. Cada estudiante recibirá una ayuda individual de 2.857 euros para cubrir gastos de estancia y prácticas.

Durante el programa, el alumnado deberá diseñar y desarrollar un proyecto de innovación educativa adaptado al medio rural, con el objetivo de mejorar la calidad educativa, superar barreras geográficas y socioeconómicas, y atender las necesidades específicas de estas comunidades. Al finalizar, los estudiantes presentarán una memoria de su proyecto.

Llamedo ha destacado que Erasmus Rural es una apuesta estratégica por la escuela rural y la fijación de población, y subrayó que cada práctica se convierte en una oportunidad para acercar talento joven a los municipios más vulnerables al despoblamiento.

El rector ha señalado que el programa refuerza la función social de la universidad, permite aprender en contextos reales y fortalece los vínculos entre universidad, escuela y territorio. Por su parte, el decano Rodríguez destacó la importancia de complementar las prácticas con proyectos de innovación y la ayuda económica para impulsar la cohesión territorial.

El Gobierno del Principado ampliará el programa en el próximo curso académico a otros ámbitos más allá del educativo, con una dotación presupuestaria de 30.000 euros para 2026, frente a los 20.000 euros de 2025, consolidando Erasmus Rural como una línea estable dentro de la estrategia de cohesión territorial y fijación de población.