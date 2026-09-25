Asturias limitará a 30 personas los grupos turísticos y prohíbirá los altavoces en las visitas guiadas

Archivo - Un grupo de turistas escucha las explicaciones de un guía en la Plaza de la Constitución, con el Ayuntamiento de Oviedo al fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha sacado a información pública el nuevo decreto que regulará la profesión de guías de turismo, una norma que actualiza la legislación vigente desde 2007 y que incorpora medidas como la reducción de los grupos turísticos, que pasarán de un máximo de 55 personas a 30 por guía, y la prohibición de utilizar altavoces, megáfonos u otros sistemas colectivos de amplificación sonora durante las visitas.

Según informa el Gobierno asturiano en nota de prensa La nueva regulación adapta la normativa al modelo turístico que impulsa el Ejecutivo autonómico, basado en la calidad, la sostenibilidad, la profesionalización del sector y el respeto a la convivencia, e incorpora los principios del denominado 'respeturismo'.

Entre las principales novedades figura, por primera vez, la regulación de las empresas de servicios de guía de turismo. Estas entidades deberán presentar una declaración responsable e inscribirse en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado, además de garantizar que las visitas sean realizadas por personas con la correspondiente habilitación profesional.

Según el Gobierno asturiano, esta medida permitirá reforzar las garantías para los visitantes, proteger el ejercicio profesional de los guías y prevenir situaciones de intrusismo.

El decreto también flexibiliza el acceso a la profesión mediante un sistema basado en el reconocimiento de la formación, las cualificaciones y la experiencia acreditada. Así, determinadas titulaciones permitirán obtener directamente la habilitación, mientras que en otros casos solo será necesario completar los módulos formativos cuya capacitación no haya quedado suficientemente acreditada.

Asimismo, desaparecen las pruebas específicas de idiomas organizadas por la Administración, que serán sustituidas por un sistema de acreditación documental conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. La norma permitirá también acreditar conocimientos de asturiano y eonaviego.

GRUPOS MÁS REDUCIDOS

La reducción del tamaño de los grupos y la prohibición de sistemas de amplificación sonora pretenden reducir las molestias y el impacto de las visitas turísticas en entornos urbanos y patrimoniales, además de favorecer la convivencia con los residentes.

El Gobierno sostiene que estas medidas permitirán una atención más personalizada y mejorar la calidad de las explicaciones ofrecidas durante las visitas.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha señalado que la nueva regulación forma parte de la estrategia de 'respeturismo' impulsada por el Ejecutivo autonómico.

"La sostenibilidad turística no consiste únicamente en proteger nuestros espacios naturales. También implica favorecer la convivencia, preservar el patrimonio, generar empleo de calidad y ofrecer experiencias excelentes a quienes nos visitan", ha destacado.

Llamedo ha explicado que el decreto se ha elaborado en colaboración con el sector y responde a algunas de las principales demandas planteadas por los profesionales en los últimos años.

"Nuestra mejor promoción turística son las personas que explican y cuentan Asturias cada día. Un destino de calidad necesita profesionales cualificados, reconocidos y capaces de transmitir el valor de nuestro patrimonio cultural, histórico y natural", ha añadido.

Con esta nueva regulación, el Gobierno de Asturias pretende avanzar hacia un modelo turístico basado en la profesionalización de los guías, la protección del patrimonio, la sostenibilidad y una convivencia equilibrada entre la actividad turística y la vida cotidiana en pueblos y ciudades.