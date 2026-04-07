Asturias lucha contra 32 incendios forestales activos en 14 municipios

Archivo - Incendio forestal en Grandas de Salime. Bomberos del SEPA trabajando en las labores de extinción. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias registra a primera hora de este martes un total de 32 incendios forestales activos en 14 municipios, tras una noche marcada por la ausencia de precipitaciones y altas temperaturas en toda la comunidad.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), actualizada a las 6.50 horas, los municipios que concentran más incendios son Cangas de Onís (4), Cangas del Narcea (4) y Piloña (4).

Hay tres incendios activos en Allande, Cabrales, Grado, y Tineo. Además, hay dos fuegos en Ponga, y uno en Amieva, Belmonte de Miranda, Lena, Morcín, Llanes y San Martín de Oscos.

Los servicios de emergencias han indicado que situación se revisará a lo largo de la mañana. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de Asturias, Alejandro Calvo, declaró a las 23.11 horas de este lunes el paso a Situación 1 de Emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

El consejero ha adoptado esta medida ante el incremento de incendios forestales registrados en las últimas horas en Asturias. En este nivel se enmarcan emergencias derivadas por uno o varios incendios forestales que por su evolución puedan afectar levemente a población y bienes de naturaleza no forestal.

Cabe recordar que el INFOPA permanecía activado en fase de alerta, previa a la emergencia, desde el pasado 15 de enero. Este plan se activa de forma automática, anualmente, coincidiendo con las épocas de peligro alto y medio que en Asturias se corresponden, respectivamente, con los periodos comprendidos entre el 15 de enero y el 30 de abril y entre el 15 de julio y el 15 de octubre.