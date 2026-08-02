Asturias mantiene este lunes el riesgo alto de incendios forestales en toda la región

Archivo - Bomberos del SEPA trabajan en la extinción de un Incendio forestal en Asturias - SEPA - Archivo

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias mantiene este lunes el riesgo alto de incendios forestales en la totalidad de su territorio, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

De este modo, los 78 concejos asturianos permanecen clasificados en nivel alto, sin que se registren municipios en riesgo moderado, muy alto o extremo.

El índice de riesgo de incendios forestales se actualiza diariamente en función de variables meteorológicas y del estado de la vegetación, con el fin de evaluar la probabilidad de inicio y propagación de fuegos y facilitar la adopción de medidas preventivas.

Ante estas condiciones, las autoridades recuerdan la necesidad de extremar las precauciones para evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio forestal y de cumplir las restricciones y recomendaciones vigentes en función del nivel de riesgo.