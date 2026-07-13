Asturias se mantiene este martes en riesgo alto de incendios forestales

Archivo - Vista del incendio activo en la Sierra de Aramo, a 7 de marzo de 2026, en Proaza, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 78 concejos asturianos registran para este martes un índice de riesgo alto de incendios forestales, según la información publicada por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

El mapa diario de riesgo no incluye municipios en los niveles extremo, muy alto, moderado o bajo. El Principado recuerda que, con este nivel de riesgo, está prohibido encender fuego en los montes, incluidas las barbacoas de las áreas recreativas, así como utilizar material pirotécnico o maquinaria que pueda generar chispas en zonas forestales, salvo las excepciones previstas.

También se restringe el acceso por pistas y caminos forestales a personas y vehículos no autorizados.

Asimismo, se restringe el uso e introducción de material pirotécnico en los montes, además del empleo de ahumadores en las explotaciones apícolas situadas en los montes o en su franja colindante.

El índice de riesgo de incendios forestales se actualiza diariamente a partir de variables meteorológicas y otras condiciones que influyen en la probabilidad de propagación del fuego.