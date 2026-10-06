Asturias moviliza 25 profesionales en las áreas de salud para prevenir el malestar psicológico comunitario

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, presenta el proyecto 'Cerca' - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno asturiano ha implementado el proyecto 'Cerca', que persigue fortalecer las redes comunitarias de apoyo a la salud mental y promover la prevención y el bienestar de la ciudadanía. El programa, en el que participan 25 profesionales, busca promover iniciativas de convivencia para prevención de problemas vinculados con la salud mental como alteraciones conductuales o soledad no deseada tanto en niños como adolescentes, adultos y mayores.

El programa Comunidad, Empoderamiento, Recursos, Cuidados y Apoyo (Cerca) se apoya en equipos multiprofesionales creados en las tres áreas de salud, formados por especialistas de psicología comunitaria, enfermería especialista en salud mental y trabajo social.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha explicado que en un contexto en el que la sociedad y la forma en que la ciudadanía se relaciona entre sí han cambiado hacia una mayor independencia y más individualismo, es necesario impulsar iniciativas como 'Cerca' para prevenir situaciones de soledad no deseada derivadas no solo de la edad de las personas, sino de la dispersión geográfica, algo que también afecta a los menores.

En este sentido, uno de los psicólogos integrantes del programa en el área sanitaria 1, Luis Miguel dos Santos, ha puesto como ejemplo la iniciativa 'Concilia' impulsada en Valdés. Allí, el Instituto de Educación Secundaria abre por la tarde para que, una vez finalizada la jornada lectiva, los alumnos que viven en pueblos fuera de Luarca puedan socializar con personas de su edad, comer en el centro educativo, realizar tareas de clase o acudir a actividades extraescolares. Un adolescente, ha explicado, necesita un grupo para desarrollarse y para construir su identidad. El hecho de no tener oportunidades para relacionarse por la dispersión geográfica, ha agregado, acaba derivando en "malestar" por el aislamiento, porque "no tiene referentes con quien compartir y con quien construir su autoconcepto".

UNA SOLUCIÓN "SOCIAL"

La consejera Saavedra ha explicado que el programa 'Cerca' pretende ser una solución "social" que implique a la comunidad ante problemas también sociales. Estos grupos pretenden también dar herramientas a los centros educativos para poder cambiar actitudes o poder manejar situaciones de riesgo detectadas en el alumnado.

"Todos y todas tenemos mucho que ver en dónde estamos, con quién nos relacionamos, con quién compartimos, con quién conversamos y por lo tanto la comunidad es muy importante", ha asegurado Saavedra, quien ha explicado que los profesionales que integran 'Cerca' se integrarán dentro de la comunidad, tendrán relación con los centros educativos, con los ayuntamientos y con las entidades sociales, para coordinar todos los recursos.

La psicóloga integrante del proyecto Amanda Sancho, por su parte, ha explicado que el impacto del programa "va a ser mucho mayor" apoyando a los profesionales que si se centra en casos concretos de personas. "Entre pocas personas no podríamos hacer ese trabajo", ha argumentado, por lo que su trabajo se centrará más en generar propuestas y detectar necesidades en espacios de salud y generar líneas de trabajo con otras entidades.