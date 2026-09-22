Asturias movilizará 60 millones entre 2027 hasta 2030 para un nuevo programa de espacios industriales

Archivo - Centro Logístico en Bobes - EUROPA PRESS - Archivo

Barbón dice que en los próximos días habrá información pública de la subestación de Reboria y de las líneas que la conectarán con Zalia

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRSSS) -

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha anunciado que el próximo año pondrá en marcha un nuevo Programa de Espacios Industriales con una inversión de 60 millones de euros entre 2027 y 2030.

Se trata de una iniciativa que identificará, además, siete grandes bolsas de suelo, con una superficie conjunta de más de 22 millones de metros cuadrados, como posibles alternativas para acoger inversiones de gran escala.

En el marco de su intervención el Debate de Orientación Política, el jefe del Ejecutivo autonómico ha garantizado la disponibilidad de recursos energéticos y de terreno para la implantación de proyectos en la comunidad autónoma.

"No faltará energía y tampoco suelo; vamos a garantizar que ningún gran proyecto industrial que quiera implantarse en Asturias tenga que renunciar a hacerlo por falta de espacio, de infraestructuras o de servicios", ha aseverado.

En el ámbito energético, Barbón ha avanzado los próximos pasos para la tramitación de las infraestructuras de suministro vinculadas a la Zalia. "Tras el inicio de la subestación de Cardoso, en las próximas semanas está prevista la publicación en el BOPA y en el BOE del periodo de información pública de la subestación de Reboria y de las líneas de 400 kV y 220 kV que la conectarán con Zalia", ha detallado.

MINERÍA

Por otra parte, el presidente asturiano ha abordado la situación de la minería en la región y la gestión de su Ejecutivo tras el accidente laboral de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores.

Se ha referido a la renovación completa del Servicio de Minas y ha dicho que la aplicación del Plan Regenera constatan la determinación del gobierno de mejorar la regulación y supervisión de la actividad minera.

Finalmente, Barbón ha defendido el rigor de su Gobierno ante los procesos judiciales abiertos y las decisiones administrativas sobre las explotaciones mineras. Ha garantizado que su Gobierno ha hecho y continuará haciendo todo lo que esté en su mano para facilitar la reanudación de las labores por parte de TYC Narcea. No obstante, ha comentado que no puede sustituir la decisión que corresponde al Instituto de Transición Justa.