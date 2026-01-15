Asturias participa por primera vez en 'La Ciberliga' de la Guardia Civil

La Ciberliga - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asturias participará por primera vez en la VII National Cyber League de la Guardia Civil, conocida como La Ciberliga, gracias a un protocolo de colaboración firmado entre la Consejería de Educación y la Dirección General del Instituto Armado.

Un total de veinte centros educativos y cerca de un millar de estudiantes tomarán parte en este torneo, que busca reforzar las competencias en ciberseguridad y promover un uso responsable y seguro de las tecnologías. En total, 800 centros de toda España participarán en el evento, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

La séptima edición reunirá en la modalidad Pre-Amateur a unos 30.000 alumnos de 4º de ESO procedentes de trece comunidades y de la ciudad de Melilla. La competición se desarrollará en dos fases: una autonómica, del 26 de enero al 6 de febrero, y una final presencial en Aranjuez (Madrid), del 14 al 16 de abril, a la que accederán los dos primeros clasificados de cada autonomía.

Antes de competir, el alumnado recibirá formación y concienciación sobre riesgos en la red, así como explicaciones prácticas sobre herramientas de navegación segura. Los equipos se enfrentarán después a retos que simulan incidentes reales de ciberseguridad.

María Dolores Bueno, directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, quien asistió en septiembre a la presentación oficial en Cuenca, ha destacado que La Ciberliga "es una actividad excelente para sensibilizar al alumnado sobre los riesgos de internet, despertar su interés por la ciberseguridad y fomentar estrategias digitales para un uso seguro y responsable". Ha subrayado también el carácter práctico del evento, que culmina con una competición "divertida y estimulante" en la que los equipos afrontan ciberretos basados en situaciones reales.

Más allá de la competición, La Ciberliga se consolida como un espacio de colaboración entre administraciones educativas -el ministerio y las consejerías-, entidades públicas como el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Agencia Española de Protección de Datos, y las empresas privadas.

Esta iniciativa se suma a otras acciones en las que participa el Gobierno de Asturias para mejorar la seguridad digital y garantizar el acceso del alumnado a información veraz, como el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, creado en 2007 por el Ejecutivo central, y los talleres prácticos de comunicación que periodistas de la Asociación de la Prensa de Oviedo imparten en los centros.