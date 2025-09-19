Asturias por la Paz convoca una manifestación en Gijón este domingo contra el genocidio del pueblo palestino

Rueda de prensa del Movimiento Asturiano por la Paz junto al edil socialista Marina Pineda y los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Asturiano por la Paz, que agrupa a casi 40 organizaciones, ha llamado este viernes a la población a sumarse a la manifestación convocada para este próximo domingo en Gijón, en contra de las guerras y, especialmente, del genocidio palestino.

La manifestación, bajo el lema 'No a las guerras' y coincidiendo con el Día Internacional de la Paz, partirá a las 12.30 horas del paseo de Begoña, con llegada al Puerto Deportivo, al final de la calle Claudio Alvargonzález.

Así lo han avanzado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, algunos de los responsables de las entidades convocantes, como la presidenta del Consejo de la Juventud del Principado de Asturias, Claudia Lera, Úrsula Szalata (CCOO) y Javier Arjona, de Soldepaz Pachakuti, acompañados, por parte de los grupos municipales, de la edil socialista Marina Pineda y los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente.

Szalata, por su parte, ha visto necesaria esta manifestación por los hechos "sin precedentes" como es el "extermino y masacre" del pueblo palestino. Eso sí, no ha querido olvidar el resto de conflictos armados.

Asimismo, ha apuntado que cuando se ven informaciones del genocidio del pueblo judío durante la II Segunda Guerra Mundial, muchos se preguntan cómo se permitió y no se hizo nada en contra, a lo que ha lamentado que la historia se vuelve a repetir. Es por ello, que ha recalcado CCOO saldrá a la calle este domingo.

Arjona, en su caso, ha indicado que es una manifestación por la paz y en contra de las guerras, pero con un núcleo central, según él, que se llama estado sionista de Israel, el cual ha atacado no solo al pueblo palestino, sino también a otros países como Irán, Líbano o Egipto.

"Es el peligro mundial en estos momentos para la paz", ha asegurado. Es por ello, que ha llamado a la ciudadanía a compartir la misma inquietud que ellos y acudir a la manifestación de este domingo, tras la cual se dará lectura a un manifiesto.