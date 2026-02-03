Asturias pierde 5.605 afiliados a la Seguridad Social en enero y cierra el mes con 389.798 cotizantes

Archivo - Varias personas en la puerta de una oficina del SEPE, a 3 de enero de 2025, en Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2024 un descenso de 146.738 personas, hasta un total de 2.560.718 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO/MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha alcanzado en Asturias en enero los 389.798 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes. En términos interanuales, el Principado presenta una subida de 7.789 afiliados más, es decir, un incremento de 2,04% respecto a enero de 2025. En términos mensuales, la afiliación a la Seguridad Social en el Principado durante enero bajó en relación al mes anterior, y descendió en 5.605 cotizantes (-1,42%).

Por regímenes, en el Total General se encontraban dados de alta a cierre de enero 317.999 personas, de las cuales 309.332 lo hacían en el General, 1.045 en el sistema especial agrario y 7.623 en el del hogar.

Enero finalizó con 69.639 autónomos dados de alta en Asturias, 1.334 personas dadas de alta en el régimen del mar y 826 en el del carbón.

En cuanto a los Expedientes reguladores de empleo (ERTES) en enero había activos 51 expedientes que afectan a 183 empleados; 51 de los trabajadores se encuentran en suspensión parcial y 132 en suspensión total.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social perdió una media de 270.782 cotizantes en enero respecto al mes anterior (-1,2%), registrando su peor dato en este mes desde 2012, cuando la afiliación media disminuyó en más de 271.000 ocupados.

Pese al retroceso registrado en el primer mes del año, el número de afiliados medios se situó en máximo históricos para un mes de enero, con 21.573.632 cotizantes.

Es habitual que en enero se destruya empleo por la finalización de los contratos ligados a la Navidad, un efecto que este año "se ha agravado por tener un clima especialmente adverso", ha explicado el Ministerio.

En el último año, de enero de 2025 a enero de 2026, la Seguridad Social ha ganado 477.818 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,2%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 17.311 afiliados (+2,2%), lo que llevó al sistema a un nuevo máximo de 21.885.039 cotizantes. Esta cifra supera en casi 2,1 millones a los ocupados contabilizados en diciembre de 2021, antes de la reforma laboral.