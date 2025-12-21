Asturias recibe 9,4 millones para impulsar la eficiencia energética en empresas y edificios del sector terciario

Bombilla - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asturias contará con 9.434.815 euros para impulsar la eficiencia energética en pymes y grandes empresas industriales, así como para reducir el consumo de energía en edificios e instalaciones del sector terciario.

Según ha informado este domingo el Gobierno asturiano, la asignación se acordó en la última Conferencia Sectorial de Energía, en la que participaron el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y el director general de Energía y Minería, Javier Cueli.

De la cifra global para el Principado, 7,23 millones se destinarán a financiar actuaciones orientadas a reducir el consumo de energía final en empresas industriales. Entre las iniciativas subvencionables figuran la adquisición de equipos, la puesta en marcha de instalaciones para optimizar procesos productivos y la implantación de sistemas de gestión energética.

Estas ayudas proceden del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y podrán solicitarlas una treintena de actividades industriales, como la fabricación de productos químicos, la industria del papel, la metalurgia o la fabricación de muebles.

Por otra parte, el Principado recibirá 2,2 millones para apoyar la rehabilitación energética de edificios existentes del sector terciario, con el objetivo de lograr ahorros de hasta un 20% en el consumo final.

En este sentido, serán subvencionables cuatro tipos de actuaciones: mejoras en la envolvente térmica, uso de energías renovables para calefacción, refrigeración, ventilación o agua caliente sanitaria; instalaciones de iluminación eficientes y sistemas de automatización y control. Los fondos cubrirán intervenciones en edificios completos, locales o partes de inmuebles destinados a usos sanitarios, educativos, administrativos, comerciales, religiosos, culturales o deportivos, entre otros.