Asturias recibe más de 7,8 millones de euros para el impulso de seis programas de apoyo educativo

Conferencia Sectorail de Educación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha concedido a Asturias más de 7,8 millones de euros para el impulso de seis programas de cooperación territorial destinados al apoyo educativo.

Así se ha acordado con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial presencial celebrada este miércoles en la sede del Ministerio, donde se ha aprobado el reparto de 329,2 millones de euros entre las autonomías para el impulso de dichos programas.

Se trata del Programa de refuerzo de la Competencia Lectora, Programa de refuerzo de la Competencia Matemática, dos programas de Educación Inclusiva, Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+), y Programa de Bienestar y Protección en los centros educativos.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado que esta inversión demuestra el compromiso del Gobierno con "una educación pública más fuerte, más equitativa y con más oportunidades para todos".

La asignación global para Asturias se reduce un 3,68% respecto a 2025, debido a que se han actualizado los criterios de reparto basados en las cifras de población y de alumnado, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

La partida más cuantiosa recae de nuevo en el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en Centros de Especial Complejidad (PROA+), con 2,66 millones financiados con cargo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Este proyecto plenamente consolidado tiene, entre sus principales objetivos, la reducción del abandono escolar temprano, el refuerzo del rendimiento académico y la creación de un entorno inclusivo para el alumnado en situación de vulnerabilidad.

Los programas para el refuerzo de las competencias matemática y lectora son los dos siguientes de mayor dotación económica, con 2,35 y 1,42 millones, respectivamente.

El ministerio mantiene también dos partidas para el programa de educación inclusiva. El primero de ellos está financiado por el FSE+ y asigna al Principado 835.186 euros, mientras que el segundo se sufraga con los Presupuestos Generales del Estado, con otra aportación de 259.559 euros.

Por último, para el programa de bienestar y protección se han concedido 270.034 euros, una cifra que casi duplica a la de este año. El ejecutivo autonómico desarrolla este plan a través de la unidad de respuesta rápida de trastornos de conducta.

Por otro lado, la conferencia asignó en febrero otra aportación de 894.372 euros para financiar libros del texto y materiales didácticos en Asturias. Esa línea de ayudas se aprobó el año pasado junto a los otros seis programas de cooperación territorial.