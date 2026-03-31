Asturias recibió a 102.926 turistas en febrero, la cifra más alta de la historia para ese mes según el INE

Archivo - Un grupo de turistas durante una visita guiada en el Oviedo Antiguo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asturias recibió a 102.926 turistas en febrero, la cifra más alta de la historia para ese mes, según las cifras difundidas hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El balance muestra un aumento del 1,9% en la comparativa interanual. Además, las pernoctaciones llegaron a 188.466, lo que refleja una subida del 3% en comparación con febrero de 2024.

Destaca especialmente la evolución del turismo rural, que cerró el segundo mejor mes de febrero del registro histórico, con 9.908 viajeros y 23.080 pernoctaciones.

Desde el Ejecutivo asturiano afirman que este incremento guarda relación con la puesta en marcha de los bonos de turismo rural 2026, cuyo período de disfrute comenzó en febrero para impulsar las estancias en el Principado fuera de la temporada alta.

Por otra parte, en febrero llegaron a Asturias 10.105 visitantes extranjeros que generaron 24.065 estancias, una cifra que supone un crecimiento del 5,7% sobre el año pasado. En el segmento hotelero, las pernoctaciones de viajeros internacionales crecieron un 8,4% respecto al mismo mes de 2025.

Los datos acumulados del año evidencian una subida del número de turistas del 1,16% en comparación con el año pasado, hasta llegar a 189.183. Por su parte, las estancias crecen un 4,65%, para situarse en 362.913. En cuanto al turismo rural, estos indicadores aumentan, respectivamente, un 25,7% y un 48,25%.

Además, los datos de empleo en los alojamientos turísticos experimentaron un crecimiento del 2,3% sobre febrero de 2025, con un total de 3.722 personas contratadas.