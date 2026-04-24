Asturias recibirá 131.825 euros del Estado para impulsar las exhumaciones e identificaciones de víctimas del franquismo

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OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, participó este viernes de forma telemática en la reunión del pleno del Consejo Territorial de Memoria Democrática, presidida por el ministro Ángel Víctor Torres. En el encuentro se anunció el reparto de los fondos estatales destinados a memoria democrática para este año, en el que Asturias recibirá 131.825 euros para reforzar las actuaciones de exhumación e identificación de víctimas.

Durante la sesión, se informó de la identificación de 30 fosas susceptibles de intervención dentro del plan cuatrienal de exhumaciones hasta 2029, una hoja de ruta que permitirá ordenar, planificar y dar continuidad a las actuaciones previstas en Asturias en los próximos años.

Los recursos estatales se orientarán tanto a impulsar nuevas exhumaciones como a avanzar en la identificación de víctimas procedentes de fosas ya intervenidas, una línea de trabajo que el Ejecutivo autonómico considerada prioritaria.

"Tenemos la obligación política y el deber moral de paliar una deuda histórica con los familiares y las víctimas del franquismo", ha señalado Zapico, quien ha enmarcado estas actuaciones en el firme compromiso del Gobierno de Asturias con las políticas de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

El titular de Derechos Ciudadanos destacó que la financiación estatal se suma al esfuerzo presupuestario que el Principado ha venido realizando a lo largo de la legislatura, con un crecimiento sostenido de los recursos destinados a memoria democrática, que han pasado de 257.000 euros en 2023 a 1.558.000 este año. Este incremento, de 1,3 millones, supone un crecimiento del 506%.

En relación con este aumento presupuestario, Zapico ha subrayado que se trata de "un salto cuantitativo y cualitativo muy importante" y ha remarcado que este esfuerzo inversor sitúa Asturias como la cuarta comunidad que más fondos destina a políticas de memoria democrática, solo por detrás de Cataluña, Navarra y el País Vasco.

La planificación presentada por el Principado incluye la intervención en 30 fosas dentro del plan cuatrienal, con actuaciones orientadas a la localización, recuperación e identificación de víctimas del franquismo.

"No vamos a descansar hasta que esa verdad, esa justicia y esa reparación afloren en la última sima, en la última cuneta o en la última tapia del último cementerio de Asturias", ha afirmado el consejero.

Zapico valoró, además, la coordinación entre administraciones como herramienta clave para fortalecer estas políticas y garantizar su continuidad en todo el país, especialmente en un ámbito que requiere planificación a medio plazo, estabilidad financiera y cooperación institucional.

Asimismo, ha subrayado que el compromiso del Principado con la memoria democrática va más allá de la ejecución de exhumaciones y se concreta en una política pública integral, orientada a la investigación, la dignificación de las víctimas, la preservación de lugares de memoria y la consolidación de una cultura democrática basada en el respeto a los derechos humanos.