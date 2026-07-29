El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). La Cámara Baja se reúne en pleno verano para debatir y someter a votación la co - Jesús Hellín - Europa Press

OVIEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asturias recibirá 4.238 millones de euros en concepto de entregas a cuenta en 2027, un 6,5% más que en 2026, según la comunicación efectuada este miércoles por el Ministerio de Hacienda ha comunicado este miércoles a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.

El conjunto de los territorios recibirá el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026, según ha informado el Ministerio en nota de prensa. Desde el inicio del Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han visto mejorados todos los años la financiación que reciben por parte de la Administración central.

Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos ascienden a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026. Una transferencia histórica que se incrementaría aún más si se aprobara el nuevo modelo de financiación.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que estas entregas a cuenta demuestran "el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas" y ha recordado que este volumen de recursos históricos debe servir para reforzar sus servicios públicos y el Estado de bienestar.

Las entregas a cuenta podrían ser aún mayores, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica que supondrá, según los datos estimados para 2027, 248 millones adicionales para Asturias. Asimismo, se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación histórica de la deuda autonómica, que para Asturias asciende a 1.508 millones.