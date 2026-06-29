Asturias recibirá este año 104,7 millones para el sistema de atención a la dependencia

Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD - GOBIERNO ASTURIANO

OVIEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asturias recibirá este año 104,7 millones del Ministerio de Derechos Sociales para financiar el sistema de atención a la dependencia. Esta cifra supone 19,6 millones más que en 2025, lo que representa un incremento del 23,1%, según ha informado este lunes la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Diana Fernández, tras la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), celebrada en Madrid.

El incremento se explica por el refuerzo del nivel mínimo de protección aprobado por el Gobierno de España a través del Real Decreto-ley 17/2026, que eleva la aportación estatal por cada persona atendida y que aún debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados.

"El nivel acordado, que se distribuye entre las comunidades autónomas en función de los indicadores de gestión, baja este año 6 millones respecto a 2025 para Asturias. Lo hemos planteado abiertamente en la reunión con el Ministerio de las dificultades que hemos tenido debido a la incorporación el año pasado de la Historia Socialónica Electrónica. En cualquier caso, este descenso queda más que compensado por el incremento del nivel mínimo", ha explicado Fernández.

La financiación estatal de la dependencia se articula a través de dos vías. Por un lado, el nivel mínimo, financiado íntegramente por el Estado y calculado en función del número de personas con prestación efectiva y su grado de dependencia. Por otro, el nivel acordado, que se reparte entre las comunidades según distintos indicadores de gestión fijados en el consejo territorial.

Las transferencias del ministerio pasan de 85,1 millones en 2025 a 104,7 este año. El incremento extraordinario del nivel mínimo aporta 25,8 millones adicionales, lo que permite elevar la financiación global.

El Real Decreto establece, además, un aumento notable en las cuantías mensuales que aporta la Administración central: pasan de 290 a 660 euros en el caso de gran dependencia, de 130 a 260 en dependencia severa y de 76 a 90 euros en dependencia moderada. La aportación mensual estatal para las 33.532 personas que actualmente tienen una prestación efectiva en Asturias se eleva de 4,7 a 9 millones.

En paralelo, el Principado ha culminado en el último año la implantación de la historia social única de la dependencia, una plataforma que integra toda la información de cada expediente. Esta herramienta mejora la gestión, garantiza la trazabilidad de los procedimientos y facilita el cumplimiento de los requisitos de información exigidos por el ministerio.

No obstante, esta transición tecnológica tuvo un efecto temporal en los registros de la lista de espera durante 2025. Este impacto, recogido expresamente en el convenio suscrito con el ministerio para ese ejercicio, ha sido analizado en la reunión de este lunes. Ambas partes han acordado revisar los datos para que los indicadores de 2026 reflejen "con mayor precisión" la gestión real de la consejería, según ha informado el Gobierno asturiano.