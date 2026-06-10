Asturias recibirá casi 900.000 euros del Fondo de Cohesión y Transición Territorial para afrontar el reto demográfico

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OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias recibirá este año 893.537 euros del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial (FCT) para impulsar proyectos orientados a combatir desequilibrios territoriales y demográficos. El pleno de la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico ha aprobado este miércoles el marco de cooperación y los criterios de reparto de estos recursos entre comunidades y ciudades autónomas.

Según ha informado el Gobierno asturiano, los fondos asignados a Asturias financiarán actuaciones orientadas a la provisión de servicios públicos y la digitalización en pequeñas y medianas poblaciones para lograr un desarrollo local, social y económico sostenible, así como a iniciativas vinculadas a la industria, el comercio y la actividad económica, con especial atención a territorios rurales y con vulnerabilidad demográfica.

El acuerdo también contempla la ejecución de proyectos relacionados con la movilidad y el transporte, el emprendimiento, la atracción de población y talento joven, los servicios sociales y los cuidados, el turismo, el patrimonio y la cultura, entre otros ámbitos.

Las iniciativas van dirigidas de forma prioritaria a municipios de menos de 20.000 habitantes fuera de áreas urbanas, con el fin de mejorar la calidad de vida y las oportunidades de su población, reforzar el acceso a los servicios y contribuir al desarrollo económico y social de los territorios con mayores dificultades demográficas.

El Fondo de Cohesión y Transformación Territorial constituye un instrumento estatal de cofinanciación para impulsar políticas públicas orientadas a combatir la despoblación, reducir los desequilibrios territoriales y reforzar la cohesión territorial.