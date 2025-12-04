Asturias reforzará en 2026 la promoción nacional e internacional de la cultura sidrera con 900.000 euros

Celebración del aniversario este jueves en el Museo de la Sidra de Nava. - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias destinará 900.000 euros en 2026 a reforzar la promoción nacional e internacional de la cultura sidrera, según ha anunciado este jueves durante la celebración del primer aniversario de su declaración por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El Ejecutivo pondrá en marcha, además, una línea de ayudas de 50.000 euros para la protección de llagares tradicionales, otros 30.000 para investigación y 100.000 para un nuevo circuito temático dentro del programa Asturies, Cultura en Rede.

El Principado trabaja también en la elaboración del 'pallabreru' de la sidra para recoger el léxico propio vinculado a la bebida, y ha apoyado la edición del juego de mesa Camín de la sidra, creado por alumnado del CRA Les Mariñes.

El aniversario se ha celebrado en el Museo de la Sidra, en Nava, con varias mesas redondas en las que han participado la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; el titular de Medio Rural, Marcelino Marcos, y la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez.

Gutiérrez ha reafirmado el compromiso del Gobierno con este patrimonio y ha defendido que el incremento de la promoción, la investigación y las nuevas líneas de apoyo constituyen "una hoja de ruta que prioriza la calidad, la sostenibilidad y la innovación".

Por su parte, el consejero Marcos ha destacado la contribución de la declaración de la Unesco a la diversificación del medio rural y la necesidad de atender las demandas del sector para avanzar en el plan estratégico. El área que dirige ha incorporado por primera vez una ayuda específica de 600 euros por hectárea para variedades de manzana amparadas por la DOP Sidra de Asturias, mientras que el plan estratégico de la PAC reserva 400.000 euros para nuevas plantaciones con variedades tradicionales. A ello se suma el desarrollo del Banco de Tierras para facilitar el relevo generacional en las explotaciones.

La viceconsejera de Turismo ha subrayado el potencial de la sidra como atractivo turístico y la ampliación de la promoción mediante más inversión, presencia internacional y nuevos recursos digitales. En el ámbito turístico, el Principado recuerda que en 2024 se ejecutaron acciones por valor de 315.000 euros y que la inversión de este año asciende a 554.000. La campaña estatal dedicada en exclusiva a la sidra llevó la imagen del escanciado a Madrid, apoyada por contenidos en seis idiomas y acciones en ferias y viajes de prensa. Para 2026 se prevé una gran campaña con 500.000 euros, nuevos recursos digitales, como escanciado virtual y mapas interactivos, más contenidos gastronómicos en la web de Turismo de Asturias y una guía temática.

El Gobierno continúa desplegando el Programa plurianual de acciones de preservación y promoción de la cultura sidrera, que suma más de 115 medidas articuladas en cinco ejes: diagnóstico del sector, protección y sensibilización, impulso a la producción, estrategia turística y comunicación. En la última década, Hacienda ha canalizado 15,4 millones de fondos europeos destinados a proyectos relacionados con la sidra, que han movilizado más de 21 millones en inversiones.

En 2026 se celebrará el décimo aniversario de la marca Sidrerías de Asturias, con un escanciado simultáneo en Madrid el Día Mundial de la Sidra y una presencia reforzada en Madrid Fusión, San Sebastián Gastronomika y Cider World Frankfurt.