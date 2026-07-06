Asturias reforzará la seguridad, la movilidad y el transporte público para el eclipse del 12 de agosto

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra y el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias activará el Plan Territorial de Protección Civil del Principado (Platerpa) en nivel 2 con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto y reforzará el dispositivo de movilidad, seguridad y emergencias para hacer frente a la llegada prevista de un elevado número de visitantes.

Así lo ha anunciado este lunes la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, tras la reunión de coordinación presidida por la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, en la que han participado representantes del Ejecutivo autonómico, Policía Nacional, Guardia Civil, la Dirección General de Tráfico (DGT), Protección Civil y otros organismos implicados.

Llamedo ha explicado que el Principado y la Delegación del Gobierno llevan "seis meses" preparando de forma coordinada el dispositivo para un fenómeno que "ocurre cada 150 años en Asturias". Según ha indicado, el Gobierno autonómico ha identificado un punto de observación por cada concejo, donde se habilitarán aparcamientos y medidas de seguridad para facilitar el seguimiento del eclipse.

En materia de movilidad, la vicepresidenta ha apelado a evitar, "allí donde sea posible", el uso del vehículo privado y ha señalado que el Principado reforzará el transporte público, con un incremento de plazas en las lanzaderas y una ampliación de los horarios, que llegarán hasta las 23.00 horas y, en la zona central, hasta la 1.30 de la madrugada.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno asturiano repartirá gafas homologadas para la observación del eclipse en oficinas de información turística, actos divulgativos y la Feria Internacional de Muestras de Asturias, además de desarrollar una campaña de sensibilización sobre las medidas de protección ocular.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EL ECLIPSE

Por su parte, Lastra ha señalado que el eclipse plantea "un reto turístico", además de desafíos en materia de movilidad, seguridad y asistencia sanitaria, y ha asegurado que todas las administraciones trabajan para que el evento se desarrolle "de una manera segura".

La delegada del Gobierno ha explicado que el dispositivo contempla el despliegue de efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y agentes del medio natural en distintos puntos del territorio para atender la elevada movilidad prevista hacia las zonas de observación.

Además, ha indicado que Asturias cuenta con 78 puntos habilitados para contemplar el eclipse y ha recordado la importancia de utilizar protección ocular homologada durante el fenómeno.

Lastra ha señalado que, además del millón de residentes habituales, Asturias recibe cada verano alrededor de medio millón de visitantes y ha apuntado que este año se espera una afluencia aún mayor debido al eclipse.

La reunión de este lunes supone, según ha explicado, la culminación de seis meses de trabajo preparatorio y tendrá continuidad con un nuevo encuentro de coordinación previsto para finales de este mes, en el que las administraciones revisarán el dispositivo definitivo.