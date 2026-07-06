Asturias refrenda el acuerdo que mejora las condiciones laborales y retributivas del personal del Sespa

El consejo de Gobierno del Principado. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Asturias ha refrendado este lunes el acuerdo de la Mesa General de Negociación que actualiza y mejora las condiciones laborales, retributivas y organizativas del personal del Servicio de Salud del Principado (Sespa), con el objetivo de reforzar la calidad asistencial, captar y fidelizar profesionales y reducir las listas de espera.

El acuerdo contempla incentivos a la actividad adicional para reducir demoras, mejoras retributivas y de conciliación, así como medidas para aliviar la sobrecarga en atención primaria y reforzar la coordinación del sistema sanitario. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha destacado que el documento "reafirma el compromiso con una sanidad pública de calidad, sostenible y centrada en las personas".

Entre las principales medidas figura la actualización progresiva del coeficiente de ponderación nocturna, que pasará de 1,21 a 1,26 en 2027, así como un incremento acumulado del 45% en las cuantías por nocturnidad entre 2026 y 2027. También se establecen módulos retributivos para programas especiales vinculados a la reducción de demoras, el reconocimiento del solape de jornada como tiempo efectivo de trabajo y la posibilidad de realizar módulos voluntarios de 12 horas.

El texto incluye además mejoras en los descansos, compensaciones por guardias y medidas de conciliación, junto con actuaciones específicas para atención primaria, como la fijación de 50 minutos diarios de tiempo protegido para gestión clínica y la limitación de la citación directa a 38 huecos.

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico ha aprobado una subida salarial del 1,5% para cerca de 49.000 empleados públicos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y abono en la nómina de julio, incluidos los atrasos. El coste estimado de esta medida asciende a unos 32 millones de euros.

El incremento se enmarca en el acuerdo estatal para la mejora del empleo público y podría ampliarse en un 0,5% adicional en 2027 si se cumplen las condiciones vinculadas al IPC. Asimismo, se contemplan medidas retributivas específicas para distintos colectivos, incluida la actualización salarial del personal docente no universitario y complementos para profesionales en formación del Sespa.

Desde el inicio de la legislatura, las retribuciones del personal de la Administración autonómica han aumentado un 10%, según ha destacado el Gobierno asturiano, que subraya su compromiso con el reconocimiento del trabajo de los empleados públicos y la mejora de los servicios a la ciudadanía.