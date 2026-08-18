Asturias refuerza con 2,7 millones la mejora y promoción de los Caminos de Santiago

Visita albergue de peregrinos de Tapia. - PRINCIPADO

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha reforzado con 2,7 millones su apuesta por los Caminos de Santiago con un paquete de obras de mejora en los itinerarios y los servicios que reciben los peregrinos, y con el impulso a la proyección nacional e internacional de las rutas jacobeas que pasan por la comunidad.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo ha manifestado este martes que los Caminos de Santiago son parte esencial de nuestro patrimonio y también un recurso turístico con capacidad para generar actividad y oportunidades en los territorios que atraviesan.

"Nuestra apuesta pasa por mejorar las rutas y los servicios que ofrecemos a los peregrinos y, al mismo tiempo, reforzar su promoción para que cada vez más personas elijan Asturias para vivir esta experiencia", ha añadido.

Llamedo ha inaugurado este martes las obras de rehabilitación energética del albergue de peregrinos de Tapia de Casariego, incluida en estas actuaciones, y dotada con 200.861 euros de inversión.

El proyecto forma parte del Plan Nacional Xacobeo en Asturias, que ha permitido impulsar intervenciones en tres ámbitos fundamentales: la modernización de los albergues públicos, la mejora de la accesibilidad y seguridad de los itinerarios y la promoción turística.

MEJORA DE OCHO ALBERGUES

Una de las principales líneas de actuación ha sido la modernización de los albergues públicos de peregrinos. En total, se han financiado actuaciones por cerca de un millón en ocho instalaciones de Tapia de Casariego, Colunga, Las Regueras, Villaviciosa, Cadavéu (Valdés), Navia, Castropol y Avilés.

Las intervenciones han mejorado la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental de los edificios, han incorporado energías renovables y han avanzado en su digitalización y conectividad

ACONDICIONAMIENTO DE LOS ITINERARIOS

La intervención en los albergues se complementa con una inversión de casi 900.000 euros en el acondicionamiento de los trazados y la señalización de los Caminos de Santiago a su paso por Asturias para aumentar su accesibilidad, transitabilidad y seguridad.

Las obras se han ejecutado sobre numerosos tramos del Camino de la Costa, el Camino Primitivo, el Camino de El Salvador y la conexión entre el Camino de la Costa y el Primitivo.

Entre otras mejoras, han incluido la renovación de firmes y drenajes, la creación de pasos peatonales accesibles, la eliminación de barreras, tareas de limpieza y desbroce, la instalación de mobiliario y el refuerzo de la señalización jacobea.

APUESTA POR LA PROMOCIÓN

En el marco de este plan de actuaciones, el Gobierno de Asturias ha destinado casi 800.000 euros a impulsar la promoción de los Caminos de Santiago.

La estrategia ha tenido una clara orientación internacional, con medidas dirigidas especialmente a Italia, Alemania y Francia, además de a España, y ha combinado presencia en medios especializados, publicidad digital y redes sociales mediante la colaboración con creadores de contenido y prescriptores vinculados con los viajes, la naturaleza y el senderismo.