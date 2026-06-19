Asturias refuerza la prevención y autoprotección de la ciudanía frente a incendios en zonas de interfaz urbanoforestal

Cartel del proyecto. - PRINCIPADO

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias inicia la próxima semana un programa de jornadas territoriales de sensibilización, prevención y autoprotección frente a incendios forestales dirigido a la ciudadanía.

El objetivo es dotar a la población de herramientas para reducir el riesgo y mejorar la capacidad de respuesta en las zonas de la interfaz urbano-forestal.

Las primeras sesiones, que tendrán una parte teórica y otra práctica, se celebrarán los días 23 de este mes en San Martín de Luiña (Cudillero), 24 en la Casa de Cultura de Boal y 30 en Vegadeo. Las jornadas se desarrollarán a lo largo de julio hasta completar las once previstas.

Durante estos actos, la ciudadanía conocerá de forma práctica qué es la interfaz urbano-forestal, cuáles son los principales factores que aumentan el riesgo de incendio y qué medidas pueden adoptarse para proteger viviendas, fincas y poblaciones rurales. Además de los contenidos divulgativos, las jornadas incluirán actividades prácticas en las que los participantes podrán aplicar estos conocimientos en situaciones reales.

Esta actividad contará con la participación de profesionales del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a través de bomberos y personal de Protección Civil, agentes medioambientales y técnicos de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y miembros de los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (Eprif) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

A esta primera ronda seguirán otras sesenta jornadas, que tendrán lugar en otras tantas localidades situadas en las zonas de mayor riesgo y recurrencia de incendios forestales.

Ambas iniciativas se desarrollan en el marco del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Eventos Adversos, cofinanciado por el ministerio, y forman parte de las actuaciones impulsadas por el Principado para fomentar la prevención, la educación y la concienciación frente al fuego en un contexto marcado por el cambio climático