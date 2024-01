Asturias registra 4.190 nacimientos hasta noviembre, un 3,04% menos que en 2022

España no llega por primera vez a los 300.000 nacimientos en los 11 primeros meses de un año, con 294.356 en 2023



El Principado de Asturias ha registrado 4.190 nacimientos hasta noviembre de 2023, un 3,04 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, según estimaciones de nacimientos mensuales del Instituto Nacional de Estadística (INE). En noviembre nacieron en Asturias 372 bebés.

A nivel nacional, se han registrado 294.856 nacimientos en los once primeros meses de 2023, lo que supone 6.504 menos que en el mismo periodo de 2022 y la primera vez en la serie que no se superan los 300.000 nacimientos en los once primeros meses de un año.

Según los datos del INE, durante los once primeros meses de 2023 se estima que han nacido en España 294.856 niños, frente a los 301.360 en 2022; 308.294 en 2021; 317.181 en 2020; 329.554 en 2019; 340.340 en 2018; y 359.424 en 2017. Continúa así la tendencia a la baja desde que se contabilizan estos datos mensuales.

En cuanto a la edad de las mujeres, los datos del INE indican que, un mes más, en noviembre de 2023 hubo más nacimientos de madres mayores de 40 años (2.934 nacimientos) que de menores de 25 años (2.446 nacimientos). Además, en noviembre de 2023 nacieron 27.507 niños en España, lo que representa 804 menos que en el mismo mes de 2022 y que España lleve ya más de dos años sin superar los 30.000 nacimientos en un mes, desde octubre de 2021.

Respecto a las defunciones, en las 52 semanas de 2023, es decir, hasta el 31 de diciembre fallecieron en España un total de 433.533 personas, lo que representa 26.945 menos que en el mismo periodo de 2022 y la cifra más baja en esas semanas desde 2019, según la estimación del INE.

Finalmente, por cada año, las defunciones en España en este periodo de tiempo han sido 433.533 estimadas en 2023; 460.478 en 2022; 447.772 en 2021; 489.332 en 2020; 414.914 en 2019 y 423.994 en 2018.