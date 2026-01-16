Asturias registra 65 donantes de órganos en 2025 y sitúa al HUCA como tercer hospital de España en trasplantes

Archivo - HUCA - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asturias consolidó en 2025 su posición en el sistema español de donación y trasplante de órganos, con 65 donantes en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), lo que supone un incremento del 16% respecto a 2024 y sitúa al Principado por encima de la media nacional, fijada en 51,9 donantes por millón de población.

El HUCA se sitúa como el tercer hospital con mayor actividad entre los centros con programa de trasplante en España, solo superado por el Virgen de la Arrixaca, en Murcia, y el 12 de Octubre, en Madrid. De los 65 donantes registrados, 25 fueron en asistolia y los 40 restantes, en muerte encefálica.

Gracias a la solidaridad de los donantes asturianos y de órganos procedentes de otras comunidades, los principales programas de trasplante registraron un crecimiento en 2025: los trasplantes renales alcanzaron 84 procedimientos (incluyendo dos de donantes vivos), un 13,5% más que en 2024, mientras que los hepáticos pasaron de 25 a 32 (+28%). La actividad de trasplante cardiaco se mantuvo estable, con ocho procedimientos.

Según la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), el crecimiento de la donación y los trasplantes tiene un impacto directo en la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes, reforzando el modelo asturiano basado en la coordinación hospitalaria, la implicación profesional y la confianza social. España mantiene su liderazgo internacional en donación de órganos, con 2.547 donantes, pese a un descenso del 1% respecto a 2024, y destaca el incremento del 8% en donaciones en asistolia.