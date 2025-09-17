Asturias registra hasta julio 2.403 nacimientos y 8.915 defunciones

MADRID/OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los nacimientos en el Principado de Asturias acumulados a lo largo del año hasta julio suman 2.403, lo que supone un incremento del 2,05 por ciento respecto a hace un año.

Además, las defunciones registradas en el mismo periodo en el Principado fueron 8.915, en este caso un 1,04% menos que el mismo periodo de 2024 según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A nivel nacional, el número de nacimientos en los primeros siete meses del año ascendió a 182.818, 687 más que en el mismo periodo de 2024 pero casi 59.000 menos (-58.513) que hace una década.

Los datos, recogidos por Europa Press, revelan que en julio de 2025 se registraron en España 27.475 nacimientos. En concreto, se produjeron 4.851 nacimientos de madres de entre 25 y 29 años; 8.977 nacimientos de madres de entre 30 y 34 años y 8.181 de mujeres entre 35 y 39 años. Asimismo, los niños nacidos de madres de más de 40 años se elevan a 2.914.

En cuanto a defunciones, en los primeros siete meses del año fallecieron 263.749 personas, 2.665 fallecimientos más que en el mismo periodo de 2024.