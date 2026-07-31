Asturias registra en junio récord de viajeros y pernoctaciones, impulsado por el turismo rural y el mercado internaciona

Turismo Rural en Asturias. - PRINCIPADO

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asturias ha recibido en junio 312.365 viajeros, que han generado 678.581 pernoctaciones, los mejores datos para este mes desde que existen registros, según la información publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En comparación con junio de 2025, los viajeros han aumentado un 4,09% y las estancias un 6,06%.

Según destaca el Principado en una nota de prensa, el crecimiento se ha apoyado especialmente en el turismo rural, que ha alcanzado también cifras récord. En junio, los alojamientos rurales han recibido 39.078 viajeros, un 20,9% más que en el mismo mes de 2025, que han generado 103.827 pernoctaciones, un 21,08% más.

En el conjunto del primer semestre, los alojamientos de turismo rural han acumulado 120.928 visitantes y 299.159 pernoctaciones, los mejores registros para este periodo.

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, ha valorado los resultados como una muestra de que el modelo turístico de Asturias "continúa avanzando en la dirección adecuada". Según ha señalado, los datos reflejan "un crecimiento basado en la calidad, la desestacionalización y la diversificación de la oferta".

Entre enero y junio, Asturias ha recibido 1.077.186 viajeros, un 1,38% más que en el mismo periodo de 2025, y se han registrado 2.167.815 pernoctaciones, un 1,16% más.

El mercado internacional también ha mantenido una evolución positiva. Las pernoctaciones de turistas extranjeros han crecido en junio un 11,6%, mientras que el incremento acumulado en el primer semestre ha alcanzado el 5,1%, evolución vinculada principalmente al aumento de la estancia media de los visitantes internacionales.

En cuanto a los indicadores de rentabilidad, los alojamientos hoteleros han registrado en junio un ingreso por habitación disponible (RevPAR) de 44,43 euros y una tarifa media diaria (ADR) de 79,9 euros, ambos con incrementos del 8,8% respecto al mismo mes de 2025.

El empleo también ha mantenido una evolución positiva en prácticamente todos los tipos de alojamiento, hasta alcanzar las 6.447 personas ocupadas.

Martínez ha destacado que estos resultados muestran que el crecimiento turístico "genera cada vez más valor para el sector" y ha incidido en que el objetivo es que el turismo contribuya a generar empleo, actividad económica y oportunidades en todo el territorio.