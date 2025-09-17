Asturias registra 5 municipios en riesgo extremo y 13 en riesgo muy alto de incendio para este jueves 18 de septiembre

Índice de riesgo de incendios en Asturias para el 18 de septiembre de 2025. - INDUROT

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco municipios asturianos, Belmonte de Miranda, Cangas de Narcea, Degaña, Ibias y Somiedo- estarán mañana jueves, 18 de septiembre, bajo riesgo extremo de incendio forestal, según el Índice de Riesgo de Incendios Forestales Diario (IRIFd) publicado por el Indurot.

Otros 13 municipios -Allande, Boal, Grado, Grandas de Salime, Illano, Pesoz, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Teverga, Tineo, Villayón y Yernes y Tameza- presentan riesgo muy alto, situación que implica la entrada en vigor de las prohibiciones recogidas en la resolución publicada en el BOPA el 23 de septiembre de 2024.

Entre las medidas a adoptar destacan la prohibición total de encender fuego en terrenos forestales, incluso en zonas habilitadas, la restricción del uso de material pirotécnico y la limitación estricta de maquinaria generadora de chispas o deflagraciones. Solo quedan exceptuadas ciertas labores públicas y trabajos del sector primario, siempre bajo condiciones de máxima seguridad y fuera del periodo de riesgo extremo, vigente en los meses de verano.

La Consejería recuerda que los trabajos con maquinaria deben extremar las precauciones, incluido el empleo de extintores adecuados, la retirada de materiales combustibles y la notificación previa a la Guardería de Medio Natural en nuevas ubicaciones. El incumplimiento puede conllevar la suspensión inmediata de actividades y la apertura de actas de inspección ante situaciones de peligro.