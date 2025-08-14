Asturias registra nueve incendios forestales en siete concejos, dos de ellos aún activos

Imagen de un incendio el pasado martes difundida por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea. - AYUNTAMIENTO CANGAS DE NARCEA

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

A estas horas se contabilizan en Asturias nueve incendios forestales en siete concejos Allande, Cabrales, Cangas del Narcea, Caso, Coaña y Quirós. De ellos hay dos incendios activos, dos controlados y cinco en revisión por parte de la guardería de Medio Natural del Principado de Asturias. Los dos incendios activos son el de Genestoso en Cangas del Narcea y Bezanes, en Caso, según informa el SEPA.

En el incendio cangués permanecen trabajando en labores de extinción efectivos de Bomberos del SEPA y empresas forestales en la zona de Asturias, en el flanco izquierdo.

Las labores se realizan de forma coordinada con los medios de la comunidad vecina que, en su territorio, están llevando a cabo trabajos de perimetración con maquinaria pesada.

Respecto al resto de incendios localizados en Cangas del Narcea mantiene como controlado el de Cobo y cabe destacar que el intenso trabajo realizado de forma coordinada con la Unidad Militar de Emergencias ha permitido dar por extinguido el incendio de Vallado I y estabilizado el denominado como Vallado II (Pachalina) donde continúan movilizada la Unidad Militar de Emergencias.

El resto de incendios, Allande (Lago), Coaña (Lebredo -controlado- y Medal) y en Quirós (Faedo) están en situación de revisión y control.

Dadas las previsiones meteorológicas extremas para mañana, viernes 15 de agosto, con altas temperaturas, viento sur y baja humedad relativa, las tareas se centran este jueves en asegurar, enfriar y consolidar los perímetros de los incendios para evitar reproducciones.