Asturias registra un récord histórico en la creación de empresas con 1.422 nuevas sociedades hasta noviembre

OVIEDO 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asturias ha alcanzado un récord histórico en la creación de empresas, con un total de 1.422 nuevas sociedades constituidas en los primeros once meses del año, la cifra más alta de demografía empresarial desde 2019.

Los datos acumulados entre enero y noviembre suponen un nuevo hito y consolidan la tendencia al alza ya observada en 2024, cuando en ese mismo periodo se habían creado 1.413 empresas. De mantenerse el ritmo actual durante el mes de diciembre, el Principado podría cerrar el ejercicio por primera vez con alrededor de 1.500 nuevas firmas.

Por sectores de actividad, las empresas creadas en Asturias muestran un especial dinamismo en la construcción y las actividades inmobiliarias, con 362 nuevas sociedades, seguidas de la hostelería (250), el comercio (202) y los servicios empresariales (172). También se han constituido 72 empresas industriales, otras 72 vinculadas a las comunicaciones, 70 de intermediación financiera y 42 del ámbito sanitario.