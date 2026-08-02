Asturias registró 22.400 ausencias diarias por incapacidad temporal en 2024, según un estudio de Umivale Activa e Ivie

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OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias perdió durante 2024 el 6,82% de sus jornadas potenciales de trabajo por procesos de incapacidad temporal (IT), un porcentaje un 15% superior a la media nacional. Una media de 22.400 trabajadores no acudió cada día a su puesto como consecuencia de una baja laboral, según un estudio elaborado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

El informe cifra en 1.968 millones de euros el coste de la incapacidad temporal en Asturias, equivalente al 6,6% del PIB regional. Además, señala que desde 2018 el indicador de jornadas perdidas por IT ha aumentado más de un 55%.

Las bajas de larga duración son uno de los principales factores del incremento. Aunque los procesos de más de un año representan el 7% del total, concentran el 31% de las jornadas perdidas y explican el 44% del aumento registrado desde 2018.

Por sectores, la industria extractiva presenta el mayor nivel de incapacidad temporal, con un 11,1% de jornadas perdidas, seguida de las actividades administrativas y servicios auxiliares (10,6%) y las sanitarias y de servicios sociales (8,37%). Las patologías musculoesqueléticas y los problemas de salud mental concentran más de la mitad del impacto de la incapacidad temporal en la comunidad.