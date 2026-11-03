Asturias registró 41 fallecidos en accidentes de tráfico en 2025, uno menos que el año anterior

XII Reunión Plenaria de la Comisión de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Principado de Asturias - PRINCIPADO

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asturias registró 41 fallecidos en accidentes de tráfico durante 2025, uno menos que en 2024, según los datos consolidados presentados este martes en la XII Reunión Plenaria de la Comisión de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Principado. Durante el pasado año se contabilizaron 2.213 accidentes con víctimas, que dejaron además 286 personas heridas hospitalizadas y 2.652 que no necesitaron ingreso.

Del total de víctimas mortales, 31 perdieron la vida en vías interurbanas, dos más que el año anterior, mientras que las diez restantes fallecieron en accidentes en vías urbanas, cinco menos que en 2024. En las carreteras interurbanas se registraron 975 accidentes con víctimas, frente a los 827 del ejercicio anterior, y aumentaron tanto los heridos hospitalizados, de 119 a 182, como los no hospitalizados, de 1.087 a 1.226.

La mayor parte de los accidentes con víctimas en vías interurbanas se produjeron fuera de autopistas y autovías, donde se concentró el 76% de los siniestros (741) y el 71% de los fallecidos (22). Por medio de desplazamiento, los turismos acumularon 16 víctimas mortales, el 52% del total, seguidos de las motocicletas, con cinco fallecidos, y las bicicletas y otros vehículos, con cuatro cada uno. Además, seis de las 16 personas fallecidas que viajaban en turismo no utilizaban el cinturón de seguridad.

En las vías urbanas, los accidentes con víctimas aumentaron un 10,7%, hasta los 1.238, frente a los 1.118 de 2024. También crecieron los heridos hospitalizados, de 97 a 104, y los no hospitalizados, de 1.257 a 1.426. En cambio, los fallecidos descendieron de 15 a diez. Nueve de estas víctimas mortales eran peatones y una viajaba en turismo. La accidentalidad de los vehículos de movilidad personal también aumentó, al pasar de 15 accidentes con víctimas en 2020 a 146 en 2025.

Por otra parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil detectó durante 2025 más de 61.000 infracciones en Asturias, un 51,6% más que el año anterior, y realizó más de 233.000 pruebas de alcohol y drogas, un 43% más. Los servicios de auxilio y rescate en carretera alcanzaron los 9.608, lo que supone un incremento del 51,9%.

Estos datos se dieron a conocer durante la reunión celebrada en la Delegación del Gobierno, presidida por la delegada, Cecilia Pérez, en la que también se abordaron las actuaciones de mejora de la seguridad vial en la red estatal de carreteras, la renovación de equipamientos de gestión del tráfico y las medidas previstas para reforzar la movilidad segura.

La comisión ha informado asimismo de la organización de una jornada técnica sobre accidentes de tráfico con implicación de animales, prevista para 2027, después de que este tipo de siniestros representase el 31% de los registrados en vías interurbanas asturianas durante 2025.